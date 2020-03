Der Zeichner der weltberühmten Asterix-Comics, Albert Uderzo, ist tot. Uderzo starb im Alter von 92 Jahren, wie seine Familie am Dienstag mitteilte. Er starb friedlich im Schlaf an Herzversagen, wie die Sprecherin des deutschen Asterix-Verlages, Egmont Ehapa, dem Tagesspiegel am Dienstagmorgen sagte.

Gemeinsam mit Autor René Goscinny (1926-1977)gehörte er zu den Schöpfern der Comicserie um ein Dorf voller unbeugsamer Gallier, die den römischen Besatzern die Stirn bieten. Es ist eine der erfolgreichsten und langlebigsten Comicserien der Welt.

Uderzo war ein begnadeter Zeichner, hatte allerdings in den vergangenen Lebensjahren wegen der Arthrose in seinen Händen kaum noch zum Stift gegriffen. Da Goscinny, der ursprünglich für Szenarien und Dialoge zuständig war, bereits 1977 starb, war Uderzo seitdem auch für Dialoge und Handlung der Comicreihe zuständig.

Ein neues Duo führt die Serie fort

Als beste Zeit der Serie gelten allerdings die späten 1960er und frühen 70er Jahre, in denen die beiden Franzosen gemeinsam Klassiker wie „Streit um Asterix“ oder „Asterix bei den Schweizern“ schufen.

Seit sieben Jahren ist ein neues Duo für die Weiterentwicklung der Geschichten um die rauflustigen Gallier zuständig: Didier Conrad, der für die Zeichnungen zuständig ist, und Jean-Yves Ferri, der Handlung und Dialoge verantwortet.

Die beiden Franzosen bewahren zeichnerisch und inhaltlich weitgehend den einst von Goscinny und Uderzo kreierten Stil, ergänzt durch vorsichtige inhaltliche Modernisierungen wie beim jüngsten Album „Die Tochter des Vercingetorix“, das im vergangenen Herbst erschien.

Mehr zum Thema Asterix und Obelix Wie Albert Uderzo Asterix erfand

Vor allem zeichnerisch folgt der neue Zeichner seinem Vorbild sehr eng, auch absolute Kenner der Serie können Conrads Stil nur in wenigen Details vom Strich Uderzos unterscheiden. (AFP/lvt)