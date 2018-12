Auch in diesem Jahr fragen wir unsere Leserinnen und Leser wieder, welches für sie die besten Comics der vergangenen zwölf Monate waren - hier eine erste Auswahl der Ergebnisse. Parallel dazu ist wie bereits in den vergangenen Jahren wieder eine Fachjury gefragt. Die besteht in diesem Jahr aus acht Autorinnen und Autoren der Tagesspiegel-Comicseiten: Barbara Buchholz, Ute Friederich, Moritz Honert, Oliver Ristau, Sabine Scholz, Marie Schröer, Ralph Trommer und Lars von Törne.

Die Mitglieder der Jury küren derzeit ihre fünf persönlichen Top-Comics des Jahres, die in den vergangenen zwölf Monaten auf Deutsch erschienen sind. Diese Favoritenlisten veröffentlichen wir nach und nach auf den Tagesspiegel-Comicseiten. Jeder individuelle Favorit wird von den Jurymitgliedern mit Punkten von 5 (Favorit) bis 1 (fünftbester Comic) beurteilt. Daraus ergibt sich dann die Shortlist, auf der alle Titel mit mindestens fünf Punkten oder mindestens zwei Nennungen landen. Diese Shortlist wird abschließend von allen acht Jurymitgliedern erneut mit Punkten bewertet - daraus ergibt sich die Rangfolge der besten Comics des Jahres, die am 20. Dezember bekannt gegeben wird.

Moritz Honert Foto: Kai-Uwe Heinrich

Hier dokumentieren wir die Favoriten von Tagesspiegel-Redakteur Moritz Honert.

Platz 5: Ian Fleming / Van Jensen - Casino Royale

Als sich Ian Fleming 1952 an den Schreibtisch setzte, wollte er nicht weniger schaffen als „die ultimative Spionagegeschichte“. Geschaffen hat er einen Mythos, der bis heute nichts von seiner grausamen Faszination eingebüßt hat. Wer James Bond allerdings nur aus den Filmen kennt, kennt sie nur halb. Roger Moore ist von Flemings Schöpfung etwa so weit entfernt, wie Disco von Black Metal. Van Jensen tat also das einzig richtige und stütze sich bei der Adaption des ersten Bond-Romans „Casino Royale“ auf Flemings kalte Prosa und zeichnet Bond als zynisches, (selbst)zerstörerisches, berechnendes, frauenfeindliches, verwundetes Raubtier. Dennis Calero entwirft dazu eine in Zigarettenrauch und Schatten liegende Welt mit Kontrasten, so hart wie die Seelen der Menschen, die sie bevölkern.

Platz 4: Nora Krug - Heimat

Der Comic-Markt ist reich an Autobiografien, die allerdings oft nicht über banale Erkenntnisse hinauskommen und in introspektiver Weinerlichkeit steckenbleiben. Nora Krugs „Heimat“ ist anders. Schon formal. In dem Buch verbindet sie Illustration, Skizzenheft, Fotoalbum und Comic zu einer einzigartigen Wort-Bild-Collage. Die Recherchereise, die die in Amerika lebende Künstlerin unternimmt, um zu ergründen, woher sie kommt, ist nicht nur eine in die Vergangenheit ihres Heimatlandes, sondern auch eine in die Deutsche Psyche.

Platz 3: Emil Ferris - Am liebsten mag ich Monster

Es dauert ein wenig, bis klar wird, dass da noch mehr ist. Dass hinter der schon ermüdend oft erzählten Geschichte von den Sorgen des Erwachsenwerdens noch eine weitere, wesentlich erschütterndere lauert. Emil Ferris‘ Debüt startet harmlos, wandelt sich zum kafkaesken Krimipuzzle, um den Leser dann in den Abgrund des Kindesmissbrauchs zu reißen. Faszinierend ist auch die zeichnerische Wandlungsfähigkeit der 56-jährigen Debütantin. Niedliche Cartoons gleiten über in wirre Collagen. Ferris kopiert Gemälde, Pulp-Magazine und auf artifiziell-bunte Kugelschreiberbilder folgen penibel ausgeführte Bleistiftzeichnungen, deren manische Schraffuren denen von Robert Crumb in nichts nachstehen. Keine einfache Lektüre, es braucht Konzentration dem virtuos komponierten Erzählbogen zu folgen. Doch eine lohnenswertere Anstrengung gab es lange nicht mehr im Bereich der Bildergeschichten.