Ein Superhelden-Fahrzeug auf Weltreise Mit dem Batmobil durch den deutschen Zoll

Ein Original-Batmobil aus einem der Kinofilme rund um den Superhelden Batman ist in Deutschland eingetroffen. Wie der Zoll im baden-württembergischen Heilbronn am Dienstag mitteilte, traf die mehr als 30 Jahre alte fahrtüchtige Requisite aus der Produktion „Batmans Rückkehr“ von 1992 bei ihm ein und wurde zollrechtlich abgefertigt.

Das Einzelstück soll demnach ab dem 8. März in einer Ausstellung im bayerischen Rosenheim zum Thema Heldinnen und Helden gezeigt werden.

Nach Angaben des Zolls wurde die Originalrequisite von einem in seinem Zuständigkeitsbezirk wohnenden „ausgewiesenen Batman-Fan“ in den USA gekauft und nach Deutschland importiert. Laut eigens eingeholten Gutachten befinde sich das gebrauchte Auto in einem „historisch einwandfreien Zustand“.

Das Batmobil steht bei der zollrechtlichen Abfertigung auf einem Anhänger. © dpa/-

Zollrechtlich sei es als „Sammlungsstück von historischem Wert“ einzustufen. Es genieße daher Zollfreiheit, zudem falle nur eine ermäßigte Einfuhrumsatzsteuer an.

Die auf einem Comicserie basierende Geschichte des Superhelden Batman, der in der fiktiven Stadt Gotham auf Verbrecherjagd geht und zu einer der weltweit bekanntesten Charaktere der Popkultur gehört, wurde im Lauf der Jahrzehnte mehrfach verfilmt. In „Batman“ von 1989 und „Batmans Rückkehr“ von 1992 übernahm Schauspieler Michael Keaton die Hauptrolle.

Batmans futuristisches Auto spielt bei den Einsätzen des Superhelden und damit auch in den meist düster gehaltenen Filmen eine wichtige Rolle. Das Batmobil wurde im Lauf der Zeit verändert und immer wieder angepasst. In „Batman“ und „Batmans Rückkehr“ fuhr Batman ein langes rennwagenartiges Gefährt, das Anleihen an den historischen Designstil Art déco nahm. (AFP)