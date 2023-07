Vom Manga-Bestseller zur Streaming-Serie Realverfilmung von „One Piece“ ab Ende August auf Netflix

Comic und Animationsserie sind schon weltweit ein Hit, jetzt kommt „One Piece“ als Realverfilmung heraus: Netflix veröffentlicht die Action-Abenteuerserie mit acht einstündigen Folgen am 31. August. Das teilte der Streamingdienst am Dienstag mit.

Als Manga ist „One Piece“ erstmals 1997 erschienen, bis heute wurden von der Comicserie mehr als 516 Millionen Bände in 61 Ländern verkauft. Die japanische Reihe stellte damit gleich zwei Guinness-Weltrekorde auf.

Die auf der Reihe von Eiichiro Oda basierende Serie ist ein Abenteuer auf hoher See, wie Netflix zusammenfasst. „Monkey D. Ruffy ist ein junger Abenteurer, der schon immer den Wunsch nach Freiheit hatte. Eines Tages kehrt er seinem kleinen Dorf den Rücken und begibt sich auf eine gefährliche Reise, um einen legendären Schatz zu finden, der ihn zum König der Piraten machen soll. Doch dazu braucht er zunächst ein Segelschiff und natürlich ein Team. Auf der Suche nach dem Schatz erforscht er gemeinsam mit seiner Mannschaft - den Strohhüten - die Weiten des Meeres: Gemeinsam hängen sie Marine-Soldaten ab und überlisten gefährliche Gegenspieler, die überall lauern.“

Die Animeserie „One Piece“ läuft in Deutschland bei ProSiebenMaxx. Einige ihrer deutschen Sprecherinnen und Sprecher sind bereits seit über 20 Jahren und mehr als 1000 Folgen dabei. Für die Realverfilmung verpflichtete Netflix sowohl in Japan wie auch in Deutschland die Synchronsprecherinnen und -sprecher der Animeserie. So sind die vertrauten Stimmen auch in der Netflix-Adaption zu hören.

Die „One Piece“-Bande spielen bei Netflix Iñaki Godoy (Ruffy), Mackenyu (Zorro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero Gibson (Lysop), Taz Skylar (Sanji), Vincent Regan (Vizeadmiral Garp), Morgan Davies (Corby). Die deutschen Synchronstimmen sind Daniel Schlauch (Ruffy), Uwe Thomsen (Zorro), Stephanie Kellner (Nami), Dirk Meyer (Lysop), Martin Halm (Shanks) und Hubertus von Lerchenfeld (Sanji). (dpa)