Daniel Barenboim und die Berliner Staatsoper Kultursenator Joe Chialo will „exzellente Nachfolge“

„Die Berliner Kultur muss den Anspruch haben, exzellent zu sein und zu bleiben“, sagte der CDU-Politiker und neue Berliner Kultursenator Joe Chialo am Montag während der Sitzung des Kulturausschusses des Abgeordnetenhauses. Als Beispiel dafür nannte er die offene Stelle der Generalmusikdirektion an der Berliner Staatsoper.

„Exzellent muss zum Beispiel die Berufung der Nachfolge von Daniel Barenboim sein“, betonte Chialo. Der 80-jährige Maestro, der seit 1992 Generalmusikdirektor der Lindenoper war, hatte zu Beginn des Jahres aus Gesundheitsgründen seinen Posten aufgegeben. Aktuell wird eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger gesucht. Der Kultursenator ist dabei federführend.

Als weiteres wichtiges Thema nannte Chialo die Reform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. „Auch wenn der Bund und alle 16 Bundesländer gemeinsam am Hebel sind, als Sitzland hat Berlin eine besondere Verantwortung und wird maßgeblich an den Weichenstellungen mitwirken, die zu einer größeren Attraktivität der Stiftung für das Publikum beitragen werden“, so Chialo. dpa/Tsp