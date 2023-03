Das Berliner Maerzmusik-Festival 2023 Das Ohr denkt mit

Berlin ist voller neugieriger Leute. Die für die verrücktesten Kulturerlebnisse zu haben sind – Hauptsache, die finden nicht in den altehrwürdigen Institutionen statt. Man muss sie nur erreichen in ihren jeweiligen Bubbles, in den unendlich vielen Paralleluniversen, die in dieser Stadt weitgehend friedlich koexistieren.

Zielgruppengenaue Kommunikation ist also die größte Herausforderung für Kamila Metwaly, die neue Leiterin des „Maerzmusik“-Festivals, das am heutigen Freitag startet. Ideen für spannende Konzerte hat sie ohne Ende, dazu echte Leidenschaft für alles Grenzüberschreitende. Für die 1984 in Warschau geborene und in Kairo aufgewachsene Kulturmacherin, die seit 2017 in Berlin lebt, gibt es keine stilistischen Schranken oder ästhetischen Denkverbote.

Das Programm, das sie für die 21. Ausgabe des Festivals konzipiert hat, funkelt nur so von Wagemut. Aber es richtet sich eben nicht in erster Linie an jene Hochkultur-Habitués, die in den Stammgast-Adressdateien der Berliner Festspiele stehen. Die vom Bund finanzierte Veranstaltungsholding organisiert normalerweise Highend-Events wie das nationale Theatertreffen und das Musikfest Berlin, die mit den großen und größten Namen der Szene prunken. Aber auch die Maerzmusik für zeitgenössische Kompositionen findet unter dem Dach der Festspiele Platz.

Deren Akteure kennt man natürlich in ihren jeweiligen Nischen. Aber halt nur dort. Was Kamila Metwaly braucht, um die Maerzmusik-Locations von Savvy Contemporary über Silent Green, die Villa Elisabeth, das Radialsystem aber auch das Haus der Berliner Festspiele zu füllen, sind also abenteuerlustige Besucher und Besucherinnen, die ihr und ihrer Musikauswahl vertrauen. Möglichst blind.

Maximale Offenheit

Die 38-Jährige weiß um diese Herausforderung, denn sie war bereits im vergangenen Jahr als Gastkuratorin an der Maerzmusik-Planung beteiligt, bevor sie im Juni 2022 dann die Leitung von Bernd Odo Polzer übernahm. Für die 2023er Edition hat sie sich den Komponisten Enno Poppe als Kurator eingeladen.

Ein Ort des „Austauschs von künstlerischem Wissen durch neue Begegnungen und geteilte Erfahrungen“ soll das Festival mit seinen Performances, Konzerten, Musiktheaterprojekten, Installationen und Diskursformaten in diesem Jahr werden. Und in der Tat steht Kamila Metwaly mit ihrer Biografie, mit ihrer ganzen Persönlichkeit für das Prinzip der maximalen Offenheit.

Ende der 1960er Jahre, als die Beziehungen zwischen dem Ostblock und dem Ägypten von Präsident Nasser eng sind, zieht es ihren Vater, einen Theaterregisseur, nach Polen. Weil er Künstler wie Tadeusz Kantor und Jerzy Grotowski verehrt. Er lernt seine spätere Frau kennen, eine polnische Ökonomin, sie bekommen zwei Töchter – und sehen sich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und den damit verbundenen gesellschaftlichen Umwälzungen 1992 gezwungen, nach Ägypten umzuziehen.

Die kleine Kamila wird also einen neuen, ganz anderen Kulturraum versetzt, lernt zusätzlich zum Polnischen noch Englisch und Arabisch, absolviert ihre Schulzeit in Kairo, entscheidet sich für ein Journalismus-Studium, gründet mit 19 Jahren eine unabhängige Kunstzeitschrift, die sich mit allen Genres beschäftigt und gratis ausgegeben wird.

Jedes Werk spricht für sich

Fünf Jahre geht das gut, in der Wirtschaftskrise 2009 aber ist das Projekt finanziell nicht mehr zu stemmen, Kamila Metwaly arbeitet also als Freelancerin fürs Radio und für Plattenfirmen, macht elektronische Musik. 2017 bricht sie zu einem ersten Berlin-Besuch auf – und bleibt.

Sie kommt in Kontakt mit Savvy Contemporary, bringt ihre Sound-Welten in die Sphären der Bildenden Kunst ein, knüpft Netzwerke, macht sich einen Namen – und erhält die Chance, die Maerzmusik neu zu fokussieren.

„Relevanz“ ist für Kamila Metwaly ein Schlüsselbegriff, sie will den internationalen Blick des Festivals weiter pflegen, sich für künstlerische Positionen engagieren, die in Berlin noch unbekannt sind. Aber ohne mit Schlagworten um sich zu werfen, mit diesen „klingt wie“ oder „inspiriert von“-Labels, die gerne genutzt werden, um neue oder vergessenen Namen in bekannte Schublanden einzuordnen – in der Hoffnung, deren „Produkte“ so besser „verkaufen“ zu können.

Die Musikerinnen und Musiker, die Komponistinnen und Komponisten, die Kamila Metwaly zur Maerzmusik einlädt, sollen für sich selbst sprechen. Wie das polnische Ensemble Musikgenossenschaft, das am 20. März die Villa Elisabeth und die daneben liegende Kirche bespielt. Oder die amerikanische Komponistin Lucia Dlugoszewski, von der am 24. März ein Werk zu erleben ist. Das Ensemble Musikfabrik gestaltet dann im Haus der Festspiele einen Abend, bei dem junge, unbekannte und etablierte Namen in eine klangliche Konversation treten.

„Wiederentdeckung“, ein blödes Wort, findet Kamila Metwaly: Die betreffenden Künstler:innen seien schließlich immer dagewesen – auch wenn vielleicht ein paar Jahrzehnte lang keiner hingehört hat.

