Das Berliner Theatertreffen startet Nora Hertlein-Hull ist die Neue an der Spitze

Im Berliner Kulturbetrieb ist die Leitung des Theatertreffens bestimmt einer der reizvollsten Jobs. Trotzdem kann man es Nora Hertlein-Hull nicht verdenken, dass sie vor ihrer Zusage zumindest eine kleine Pro-und-Contra-Liste für sich erstellen musste. Schließlich hat die Österreicherin zuletzt vor allem in Positionen gearbeitet, wo sie ein künstlerisches Programm gestalten konnte.

Am Thalia Theater war sie als Kuratorin des internationalen Programms und für das jährliche Festival „Lessingtage“ verantwortlich, für die Kulturhauptstadt Europas 2025, Chemnitz, hat sie das Performanceprogramm zusammengestellt. Beim Berliner Theatertreffen hingegen wählt bekanntlich eine Jury aus Kritikerinnen und Kritikern die zehn bemerkenswertesten Inszenierungen des deutschsprachigen Raums aus, die Theatertreffenleitung kümmert sich um – ja was eigentlich?

Passgenau fürs Publikum

In einer „Produzentinnen- und Gastgeberinnen-Rolle“ sieht sich Hertlein-Hull, die dem deutsch-ukrainisch-polnischen Leitungskollektiv aus Olena Apchel, Marta Hewelt, Carolin Hochleichter und Joanna Nuckowska nachfolgt, das zuvor implementiert worden war und bald erste Auflösungserscheinungen zeigte. Jetzt laufen die Aufgaben wieder zentral bei einer Person zusammen, so wie von 2012 bis 2022 bei Yvonne Büdenhölzer.

„Man ist dafür verantwortlich, wie das Festival sich als Ganzes nach außen präsentiert“, beschreibt Hertlein-Hull ihr Jobprofil. Was natürlich ein weites Feld ist und vom Innendesign des Hauses der Berliner Festspiele über die passgenaue Vermittlung des Programms ans Publikum bis zur engeren Verzahnung der verschiedenen Formate des Theatertreffens reicht: Internationales Forum, Open Campus, Theatertreffen-Blog, Konferenz „Burning Issues“ und so fort.

Sie sieht da, zusammen mit ihrem Team, durchaus Gestaltungsspielraum. Was letztlich auch den Ausschlag für ihre Zusage gegeben hat.

Vertrauen in die Tradition

Hertlein-Hull, Jahrgang 1982, ist eine Theaterfachfrau, die in ganz verschiedenen Bereichen praxisgestählt ist. Zum Beispiel verbindet sie eine langjährige Zusammenarbeit mit der New Yorker Gruppe Nature Theater of Oklahoma und ihren leicht exzentrischen Gründern, dem Künstlerpaar Kelly Copper und Pavol Liška.

Deren Performance-Zyklus „Life and Times Episode 1 - 5“ hat sie als Produktionsleiterin und Tourneeregisseurin um die Welt begleitet – weswegen sie vor zwölf Jahren auch schon mal eine längere Zeit in Berlin verbracht hat, wo das Nature Theater mit einer Residenz an die „Foreign Affairs“ der Berliner Festspiele angedockt war.

Exzesse und Distanz

In gleichen Funktionen war sie mit Vegard Vinge und Ida Müller – berüchtigt unter anderem für nächtelange, jede Konvention sprengende Ibsen-Exzesse – unterwegs. Dazu kommen Erfahrungen als Regieassistentin am Wiener Burgtheater in jüngeren Jahren. Hertlein-Hull muss an extreme Bedingungen gewöhnt sein. Was sie selbst, ohne ins Detail zu gehen, sehr diplomatisch formuliert: „Mit einer gewissen Distanz wird es zur lustigen Anekdote, durch welche Höllen man im Theaterbetrieb gegangen ist.“

Was Hertlein-Hull erfreulicherweise auch mitbringt, ist ein Vertrauen in den Wesenskern des Theatertreffens. Zuletzt wurden ja unter anderem programmatische Kapriolen mit internationalen Performances geschlagen, die als eigene „Treffen“ die eingeladenen Inszenierungen umstellen sollten, um sich als Festival irgendwie weltläufiger zu geben.

Gute Laune zum Theatertreffen: „ÜBERGEWICHT, unwichtig: UNFORM“ vom Staatstheater Nürnberg. © Berliner Festspiele/Konrad

„Es ist schon die Kernkompetenz und das Distinktionsmerkmal des Theatertreffens, den deutschsprachigen Raum abzubilden“, findet dagegen die neue Leiterin, die auf ihren internationalen Stationen immer wieder festgestellt hat, wie sehr die staatliche Förderung der Kultur in Deutschland, Österreich und der Schweiz beneidet wird.

Auch das Jury-Modell steht bei Hertlein-Hull nicht zur Debatte. Schon weil sieben fleißig reisende Kritikerinnen und Kritiker einen erfreulich umfangreichen Überblick über die Szene ermöglichten: „Hunderte Inszenierungen zu sichten, würde eine einzelne Kuratorin ja gar nicht schaffen“.

Jury-Modell steht nicht zur Debatte

Hertlein-Hull, die drei Jahre in New York studiert und ihren Master in „Social and Cultural Analysis“ gemacht hat, kann sich für die freien Produktionszusammenhänge ebenso begeistern wie für die Opulenz eines Staatstheaterbetriebs, „wo für eine einstündige Aufführung 300 Kostüme zur Verfügung stehen und man sieht, dass an jeder kleinen Schraube Top-Leute gedreht haben, von der Requisite bis zur Maskenbildnerei.“

Vor allem aber hat sie – nicht zuletzt aus ihrer Zeit in den USA – einen sehr unverkopften Begriff davon, was Theater, auch politisches Theater, sein kann: „Eine freudvolle, unbeschwerte Auseinandersetzung mit gesellschaftlich-historischen Themen.“

Ein leuchtendes Beispiel ist Taylor Macs „A 24-Decade History of Popular Music”, eine Produktion, die Hertlein-Hull 2019 an die Berliner Festspiele vermittelt hat: ein wilder langer Ritt durch die amerikanische Songgeschichte aus marginalisierter Perspektive, eine Feier von queerer Grandezza und Popkultur. Durchaus – aber eben auch extrem unterhaltsam.

Natürlich weiß auch Hertlein-Hull, dass sich der Theaterbetrieb gerade in Berlin gern cool und abgeklärt gibt, dass eine gewisse „intellektuelle Distanziertheit“ hier zum guten Ton gehört. Davon lässt sie sich allerdings nicht infizieren. Ihr Gastgeberinnen-Konzept setzt auf „Wärme und Zugewandtheit.“

Und wenn man sie fragt, welche Impulse denn ausgehen sollen vom diesjährigen Theatertreffen, antwortet sie mit der beachtlichen Vielfalt an Stoffen und Ästhetiken der Zehner-Auswahl: „Von Zürich bis Jena, von Salzburg bis Bochum ist zu sehen, in welcher Bandbreite das deutschsprachige Theater gerade arbeitet.“ Und genau dafür ist es ja erfunden worden, das Theatertreffen.