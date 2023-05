„Das ist New York“ Stadtmuseum feiert 100. Geburtstag mit Schau

Mit einer großen Ausstellung feiert das New Yorker Stadtmuseum von diesem Freitag an seinen 100. Geburtstag. Mehr als 400 Objekte seien in der Schau „This Is New York. 100 Years of the City in Art and Pop Culture“ zu sehen, teilte das Museum of the City of New York (MCNY) mit.

Es ist nach eigenen Angaben das älteste Stadtmuseum der Welt. Unter den Ausstellungsobjekten sind beispielsweise das Original-Outfit, das Schauspielerin Sarah Jessica Parker im Vorspann zur Kult-Serie „Sex and the City“ trug, Notizbücher von Musiker Jimi Hendrix und handgeschriebene Skripte von Regisseur Martin Scorsese.

„Auf der ganzen Welt haben Millionen von Menschen eine Vorstellung von New York City, weil sie die Stadt durch Filme, Fernsehen, Musik, Literatur, Fotos (...) kennengelernt haben“, sagte Interimsdirektorin Sarah Henry. „Die Stadt ist ein Objekt anhaltender Faszination, das immer wieder neu interpretiert wird, und Kreative aller Genres weiter inspiriert.“

Das Museum of the City of New York am Central Park in Manhattan zeigt seit 1923 neben einer Dauerschau zur Geschichte der Metropole immer wieder Ausstellungen zu verschiedenen Aspekten des Lebens in New York. Die Jubiläumsausstellung soll bis Juni 2024 zu sehen sein. (dpa)