Das Kinoprojekt Sinema Transtopia Wedding und die Welt

Noch fehlt den Hallen in der Lindower Straße im Wedding das Publikum, aber in großen Lettern prangt bereits das türkische Wort „Sinema“ über dem Eingangstor. Hier wird an diesem Samstag das Sinema Transtopia neueröffnet, das nicht nur ein Kino, sondern zugleich Kultur- und Begegnungsstätte sein möchte. Und sich auf die Fahnen geschrieben hat, dem transnationalen Charakter dieser Stadt, also der real existierenden Vielstimmigkeit und Vielsprachigkeit Berlins, gerecht zu werden.

Eine steile Tribüne mit Platz für 87 Gästen, eine stattliche Leinwand, und ein für alle digitalen und analogen Formate ausgestattete Projektionskabine: Die großzügige Industriehalle hat wenig gemein mit dem eher kuscheligen Vorführraum im Haus der Statistik am Alexanderplatz, den das Sinema Transtopia zwei Jahre lang bespielte. Weil von Anfang an klar war, dass dieser Raum dem Projekt nur als Zwischennutzung dienen würde, lief die Suche nach einem festen Ort im Hintergrund ständig weiter.

Die Eröffnung Das Leitungsduo Malve Lippmann und Can Sungu vor ihrem Kino. © Marvin Girbig Sinema Transtopia befindet sich in der Lindower Str. 20/22 (S/U Wedding), Programm unter: www.sinematranstopia.com. Los geht es diesen Samstag. Ein Kurzfilmprogramm wird den Abend einleiten, ab 22 Uhr startet die Eröffnungsparty.

Dass ein solcher Ort nun im Wedding gefunden wurde, bedeutet für die künstlerischen Leiter:innen Malve Lippmann und Can Sungu auch eine Rückkehr. Hier wohnen sie selbst seit langer Zeit, nahe des Gesundbrunnen haben die beiden 2014 den Projektraum bi’bak gegründet, aus dem das Sinema-Projekt hervorgegangen ist.

Das Hane genannte Foyer lädt zum Verweilen

Die neuen Räumlichkeiten ihres Kinos sollen auch als Treffpunkt dienen, für eine diverse Nachbarschaft, die sie gut kennen. So betont Lippmann, dass der Essens- und Getränkeverkauf, der für reguläre Kinos inzwischen überlebenswichtig ist, nicht den Umsatz steigern, sondern den Austausch anregen soll. Auch nach den Vorführungen lädt das Hane (türkisch/Farsi für “Raum”) genannte Foyer zum Verweilen ein.

Die Förderung durch verschiedene Kulturprogramme des Senats erlaubt dabei eine Unabhängigkeit von den wirtschaftlichen Zwängen, denen reguläre Kinos unterworfen sind. In diesem Sinne ist das Sinema Transtopia durchaus ein Modellprojekt.

Mit Blick auf die Debatte um ein drohendes Kinosterben und mögliche Gegenmaßnahmen sagt Sungu, dass das Projekt Transtopia das Kino weder retten noch beerdigen, sondern vielmehr neu denken will: Kinogehen und Filmesehen als gesellschaftliche Praxis, als organischer Bestandteil eines städtischen Alltags.

Der Name kommt vom Begriff Transtopie

Dieser Alltag verläuft gerade in Berlin längst quer zu den Integrationsdebatten und ihren Vorstellungen von homogenen Kulturen mit klar bestimmbaren Grenzen. So verdankt das Kino seinen Namen dem Begriff der Transtopie. Damit beschreibt Migrationsforscher Erol Yıldız durch Migration und globale Mobilität geprägte Räume, in denen verschiedene lokale und globale Elemente miteinander verknüpft sind und die dadurch einen utopischen, also über das Bestehende hinausweisenden Charakter bekommen. Die transnationale Utopie zielt weniger auf eine bessere interkulturelle Verständigung als auf eine Welt, in der die Nation als Referenzrahmen keine derart große Rolle mehr spielt.

Gerade innerhalb der deutschen Filmkultur ist diese Utopie noch weit von der Realität entfernt. So spricht Sungu gern von Filmen, die “zwischen den Stühlen” stehen, weil sie aufgrund der engen Kriterien für einen deutschen Film, wie sie im Filmfördergesetz formuliert sind, nicht als Teil des hiesigen Filmerbes anerkannt sind und deshalb etwa nicht für eine Restaurierung in Frage kommen – obwohl sie hier gedreht wurden und einiges über dieses Land zu sagen haben.

Der Kinosaal. Marvin Girbig © Marvin Girbig

Solche kulturpolitischen Fragen, die immer auch gesellschaftliche Fragen sind, treiben Sungu und Lippmann bereits seit mehr als zehn Jahren um. Mit dem neuen Standort ihres Kinos ist nun eine Verstetigung und eine Ausweitung ihrer Vision möglich. Auch jenseits von Filmvorführungen soll das Transtopia als Café, Archiv und Location für Workshops und andere Veranstaltungen fungieren.

Außerdem werden die jeweils von Gast-Kurator:innen organisierten Filmreihen durch feste Formate ergänzt. So sind aktuelle Kinofilme zu sehen, die es im Tagesgeschäft schwer haben, und es wird ein regelmäßiges Programm für Schulklassen geben.

Unter dem Label Komşukino zeigt das Sinema Klassiker des türkischen, arabischen oder westafrikanischen Films – nicht nur, aber auch für die entsprechenden Communities in der Nachbarschaft. “Die wollen die alten Filme, die sie schon zigmal gesehen haben, vielleicht auch mal wieder im Kino sehen, und nicht nur auf YouTube”, erklärt Sungu.

Bis zum 28. Januar läuft die erste Filmreihe „Restart: Transtopia”, für die Sungu und Lippmann langjährige Mitstreiter:innen eingeladen haben, jeweils einen Filmabend zu kuratieren. Immer mit der Vision eines transnationalen Kinos im Blick – ein Kino, das Lokales mit Globalem verbindet, den Wedding mit der Welt verschaltet.

Zur Startseite