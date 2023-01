Das Vater-Sohn-Drama „The Son“ Die besten Absichten

Eigentlich läuft alles bestens für den smarten New Yorker Anwalt Peter (Hugh Jackman). Washington ruft, bald wechselt er wohl ins Wahlkampfteam eines aussichtsreichen Politikers. Auch Zuhause ist alles in Ordnung: Seine attraktive zweite Ehefrau (Vanessa Kirby) singt gerade das gemeinsame Baby in den Schlaf. Aber dann steht Peters Ex (Laura Dern) vor der Tür. Nicholas, Peters Sohn aus erster Ehe, geht seit Wochen nicht mehr zur Schule, ist verschlossen, fügt sich Verletzungen zu. Der 17-Jährige (Zen McGrath) zieht umgehend zum Vater. Ein bisschen Fürsorge, ein bisschen Strenge, Peter ist sicher, er bekommt auch das in den Griff.

Es geht um Väter und Söhne, um Elternliebe, um die Depression eines Jugendlichen. Ein hochaktuelles Thema, auch wegen der Pandemie. Die Begriffe Depression und Suizidgefahr fallen jedoch erst nach 90 Minuten in diesem Zweistunden-Film, der in Venedig im Löwen-Wettbewerb lief. Was erzählt der Arzt in der Psychiatrie da?

Es kann nicht sein, was nicht sein darf, nicht in einem derart privilegierten Ambiente (samt Postkartenbildern von der Skyline New Yorks), nicht nach einer glücklichen Kindheit (samt idyllischer Flashbacks vom Korsika-Urlaub), nicht mit derart besorgten Eltern und einem zwar häufig abwesenden, aber doch redlich bemühten Vater. Es gehört sich einfach nicht, dass Nicholas bei so viel Liebe solche Symptome entwickelt.

Nach „The Father“ mit Anthony Hopkins als demenzkrankem Vater und Olivia Colman als dessen Tochter hat der französische Theaterregisseur Florian Zeller erneut eins seiner Bühnenstücke mit US-Stars für die Leinwand adaptiert. Diesmal jedoch nicht aus der Perspektive des Protagonisten, sondern multiperspektivisch.

Denn spätestens mit Peters Stippvisite bei seinem eigenen Vater (wieder Anthony Hopkins, diesmal bei scharfem Verstand) wird klar: Der Sohn des Filmtitels ist auch er selbst, Sprössling eines spöttisch die Verweichlung des Westens abkanzelnden Ex-Politikers. Peter hinterfragt eigene Versäumnisse, hat Schuldgefühle? Nichts da, so der Alte, Jugend braucht Härte, die Welt braucht Härte: Hopkins‘ nobel-sardonisches Lächeln, als die beiden mit Riesen-Abstand an seiner überlangen Tafel dinieren, spricht Bände.

Die Szene gehört zu den stärksten Momenten des gediegen, fast konfektioniert inszenierten, mit sanftem Soundteppich grundierten Kammerspiels, das die Mechanismen der elterlichen Ignoranz und Verdrängung mehr abbildet, als sie zu durchleuchten. Nicholas‘ blasses, fragiles Gesicht, sein Schweigen, seine mühsamen Versuche, seine existentielle Überforderung in Worte zu fassen, seine Vorwürfe an die Adresse des Vaters, der seine erste Familie verließ, werden von Peter mit verhörartigen Befragungen quittiert.

Plötzlich registriert Peter eben jenes Verhalten an sich selbst, das er an seinem Vater so hasst – wobei die Selbstkritik mit Selbstmitleid gepaart ist. So lässt der Film den verzweifelten Nicholas auf ähnliche Weise im Stich, wie die Eltern es mit ihren besten Absichten tun. Verwandelt Florian Zeller Dramaturgie und Bildsprache mit Bedacht der vordergründigen Korrektheit seines Protagonisten an, oder fokussiert er auf Peter wegen des Stars Hugh Jackman, dessen Charakterdarstellung allerdings arg dürftig bleibt? Die Frage stellt sich einem mit wachsendem Unbehagen.

Liebe genügt manchmal nicht, Nicholas braucht Medikamente und enge Begleitung, sagt der Psychiater, als der Sohn seine Eltern nach einem Suizidversuch anbettelt, sie möchten ihn aus der Klinik mit nach Hause nehmen. Man möchte schreien, spätestens als Nicholas im heimischen Wohnzimmer den zugewandten, bekehrten Sohn spielt.

Abschiedsworte, Abschiedsgesten, die Eltern bemerken nichts. Das bitte soll Liebe sein? Das Nachspiel zum Psychodrama schlägt sich voller Empathie auf die Seite des Vaters und seinen Schmerz.

