Dave Stewart im Interview „Annie Lennox hat mein Leben gerettet“

Mr. Stewart, Sie spielen am 27. November ein „Eurythmics Songbook“-Konzert im Berliner Tempodrom. Wie oft haben Sie Annie Lennox schon gefragt, ob Sie nicht doch mit auf Eurythmics-Tour kommen will?

Ich frage sie seit 20 Jahren immer wieder! Aber es nützt alles nichts, sie mag einfach das Touren nicht. Auf Konzertreise zu sein, von einer Stadt in die nächste zu reisen und ständig im Tourbus zu verweilen, ist schon ermüdend für die zwei Stunden Liveshow. Annie empfand das immer als sehr stressig, und sie litt deswegen unter Angstattacken. Selbst als Solo-Künstlerin hat sie nur selten Konzerte gegeben. Aber für zwei, drei Songs kommt sie gerne mal auf die Bühne.