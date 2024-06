Debütalbum von Pashanim Mediterrane Gefühle made in Kreuzberg

Warum macht jemand noch ein Album, dessen unverwechselbarer Flow seit fünf Jahren perfekt für Hitsingles funktioniert? Der Kreuzberger Pashanim wurde bekannt durch seine Straßenraps mit Pop-Appeal und ist mit rund 1,8 Millionen verkauften Tonträgereinheiten wahrlich kein Newcomer mehr. Mit „Hauseingang” und „Shababs botten” landete er 2020 das erste Mal in den Single-Charts, wenig später hatte er mit „Airwaves” sogar einen Sommerhit. Mit einem Album rechnete eigentlich niemand mehr. Schließlich wäre Can David Bayram nicht der erste Rapper seiner Generation, der in Zeiten von Streaming komplett auf Longplayer verzichtet.