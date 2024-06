Der Autor Lukas Rietzschel „Die Demokratie verteidigt man, indem man die besseren Visionen entwickelt“

Lukas Rietzschel, Ihr Stück „Das beispielhafte Leben des Samuel W.“, das zur Eröffnung der Autor:innenTheaterTage am Deutschen Theater gezeigt wird, ist von einer realen Begebenheit inspiriert: der Oberbürgermeisterwahl 2019 in Görlitz, bei der im ersten Wahlgang ein AfD-Kandidat vorne lag. Was war der Impuls, daraus Theater zu machen?

Vor der Stichwahl, die dann zwischen dem AfD- und dem CDU-Kandidaten stattfand, gab es im Theater Görlitz eine Podiumsdiskussion, die völlig eskaliert ist.