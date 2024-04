Der Ballettabend „Overture“ des Staatsballetts Schwappende Körperwellen

Mit einem Tumult aus wogenden und zuckenden Leibern beginnt Marcos Morau sein Ballett „Overture“. Der spanische Choreograf hat sich mit bildstarken Inszenierungen, die oft ins Surreale tendieren, einen Namen gemacht. In Berlin ist er kein Unbekannter: Mit seiner Kompanie La Veronal gastiere er schon vier mal beim Tanz im August.

Auch die großen Ballettkompanien reißen sich um den Choreografen, in dessen Bühnenarbeiten sich zahlreiche Verweise auf die Kunstgeschichte finden. Drei Jahre wird er nun als Artist in Residence mit dem Staatsballett Berlin zusammenarbeiten.

36 Tänzerinnen und Tänzer

Für seine erste Kreation „Overture“ verweist das Bühnenbild aus mächtigen grauen Säulen auf die Antike. Moraus Programm lautet aber nicht: Das Land der Griechen mit der Seele suchend. Sein Stück beschreibt er vielmehr als Allegorie über Aufbau und Zerstörung. Anfangs drängen sich die 36 Tänzerinnen und Tänzer um eine auf dem Boden liegende Säule. Morau versteht sich auf die Inszenierung von Bewegungschören. Hier schwappen die Körper wie eine große Welle über den Pfeiler. Mit vereinten Kräften wird er dann aufgerichtet.

Die Stücke Der spanische Choreograf Marcos Morau präsentiert mit Overture seine erste Kreation für das Staatsballett Berlin. Zu Auszügen aus Gustav Mahlers 5. Sinfonie reflektiert er über Werden und Vergehen von Gesellschaften.

Das zweite Stück des Abends stammt von dere kanadischen Choreografin Crystal Pite. Angels' Atlas, eine Meditation über Liebe und Tod, spielt vor einer sich ständig verändernden Lichtinstallation.

Aus dem brodelnden Chaos formiert sich ein Ordnung. Mehr als ein Dutzend Säulen schweben dann vom Bühnenhimmel. Die Staatskapelle Berlin unter Leitung von Marius Stravinsky interpretiert Auszüge aus Mahlers 5. Sinfonie und arbeitet die Kontraste klar heraus. Zu dem berühmten Adagietto ist Morau nicht viel eingefallen.

Die Tänzer, die nun eine Fantasie-Tracht aus langen lila Röcken und grünen Westen tragen, spielen Fangen in der Säulenhalle, ein sexuelles Erwachen wird nur zart angedeutet. Morau entwirft starke Bilder einer Menge, die sich zwischen Konformismus und Ausbruch bewegt, doch es wird nicht klar, was er eigentlich erzählen will.

Szene aus „Ouverture“, einer Choreografie des Spaniers Marcos Morau. © Serghei Gherciu

Die Kanadierin Crystal Pite ist ein Star der internationalen Tanzszene. Das Staatsballett interpretiert mit „Angels's Atlas“ ein Werk, dass Pite 2020 für das National Ballet of Canada kreierte. Das Zusammenspiel von Tanz und Licht verleiht der Choreografie fast schon etwas Mystisches.

Die Lichtinstallation, die Tom Visser und Jay Gower Taylor ausgetüftelt haben, verändert sich unaufhörlich. Anfangs sinkt ein Nebelschleier sachte herunter auf die am Boden liegenden Tänzerinnen und Tänzer. Von den Lichtspitzen berührt und belebt, richten sie sich auf und kämpfen sich heraus aus der Dunkelheit.

Ein fabelhafter Bewegungschor

Crystal Pite will eine Brücke zwischen der physischen und der metaphysischen Sphäre schlagen. Sie lässt aber keine kitschigen geflügelten Wesen über die Bühne huschen. Wie sie aus den 35-köpfigen Ensemble einen Bewegungschor formt, ist fabelhaft. Die Tänzer in den weiten schwarzen Hosenröcken bewegen sich meist synchron in weit ausschwingenden Bewegungen. Oder sie bilden zwei Gruppen, die in gegenläufige Richtungen streben, bis sie wieder zu einem Gleichklang finden.

Ein sakrales Chorwerk Tschaikowskys, der Cherubim-Hymnus, wird mit sphärischen Klängen von Owen Belton kombiniert. Das Stück ist eine Meditation über die Vergänglichkeit und zugleich eine Hymne auf die Liebe. In einem wunderbaren Pas de deux wirbeln Danielle Muir und Jan Casier in einer endlos scheinenden Serie aus Spiralen über die Bühne.

Selbst wenn am Ende das Thema Tod angedeutet wird, hat das Stück etwas Tröstliches. Die Lichtarchitektur überstrahlt alles menschliche Ringen. Als Zuschauerin ist man geradezu beblendet von den flüchtigen Lichtphänomenen.

Crystal Pite, die schon als kleines Mädchen fasziniert war von den Geheimnissen des Universums, will auch auf das Unendliche, Unergründliche verweisen. So mutet „Angel's Atlas“ mit seinen berückend schönen Tanzszenen letztlich wie ein Mysterium an. Die Tänzer des Staatsballett wirken geradezu beflügelt von den unterschiedlichen Tanzsprachen von Morau und Pite und zeigen eine großartige Ensembleleistung.