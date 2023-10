„Der deutsche Film“ in der Völklinger Hütte Die Klassiker und das Kassenhäuschen

Kaum jemandem ohne saarländische Herkunft wird ad hoc etwas zu Völklingen einfallen, diesem 40.000-Einwohner-Ort zwischen der Saar-Landeshauptstadt Saarbrücken und Saarlouis, das sich gern als heimliche Hauptstadt versteht. Hier, in der Völklinger Hütte, wurde nun in Anwesenheit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier die bisher größte Ausstellung zum deutschen Film eröffnet. Ausgerichtet von der Deutschen Kinemathek mit Sitz in Berlin, im Verbund mit dem Team der Weltkulturerbestätte Völklinger Hütte. Anlass sind das bevorstehende 150. Jubiläum der Hütte und der 60. Geburtstag der Kinemathek.