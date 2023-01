Der Fall Florian Teichtmeister Es geht nicht ohne Konsequenzen

Da ist der Kriminalfall: Der Schauspieler Florian Teichtmeister wird vom 8. Februar in Wien vor Gericht stehen. Er hat sich bereits schuldig bekannt, mindestens zwischen 2008 und 2021 über 58.000 Dateien mit kinderpornografischen Inhalten besessen zu haben. Sein Anwalt sagt, Teichtmeister sei in psychologischer Behandlung.

Burgtheater hat sich getrennt

Seit Bekanntwerden der Vorwürfe rollt eine Welle über den 43-Jährigen hinweg. Das Wiener Burgtheater hat sich von ihm getrennt, der Sisi-Film „Corsage“, in dem er Kaiser Franz Josef spielt, ist aus den Kinos verschwunden. Das ZDF hat eine Passage mit Teichtmeister in der anstehenden Krimi-Serie „Die Toten von Salzburg“ herausgeschnitten. Allein der österreichische Filmverband hält an „Corsage“ fest, der Film ist unter den 15 Kandidaten für den Auslands-Oscar. Die Verantwortlichen des Films und der zuständige Fachverband argumentieren, „Teichtmeister ist nicht ,Corsage’ und seine Person von dem Film ‘Corsage’ selbst klar zu trennen.“

Ob sich Österreichs Kreative bewusst sind, dass der Oscar in den USA vergeben wird? Die Amerikaner haben schon bei #metoo“ eine besondere Härte an den Tag gelegt, bei der Abscheulichkeit der Kinderpornografie handeln sie nicht anders. Offenbar hegt der Fachverband die Hoffnung, dass der Prozess, der der Oscar-Verleihung am 12. März vorausgeht, zu einem anderen Schluss als einer Verurteilung kommen wird. Der österreichische Filmverband geht ein enormes Risiko ein, dass sein Verhalten skandalisiert wird.

Der Verband ist nicht alleine. „House of Cards“-Star Kevin Spacey muss sich wegen #metoo vor einem Londoner Gericht verantworten, zugleich wird er in Italien für sein Lebenswerk geehrt. Geht das, kann mal so und mal so entschieden werden? Müssen alle Beteiligten einer künstlerischen Produktion leiden, wenn sich ein Beteiligter außerhalb der Produktion strafwürdig verhält? Ja, müssen sie. wenn sie sich an den Konsequenzen beteiligt sehen und sie mittragen wollen.

Es geht hier um nichts weniger als um Kinderpornografie - und damit um alles. Das ist ein bösartiges Verbrechen an jungen und jüngsten Menschen. Es muss geahndet werden. Kunst und Kultur stehen da nicht außerhalb der Gesellschaft, sondern mittendrin.

Zur Startseite