Der Geschichtenerzähler aus Jerusalem Ein Treffen mit Benjamin Balint

Es ist kein Zufall, dass Benjamin Balint ein Buch über Bruno Schulz geschrieben hat. Der israelische Autor sitzt in Wien im Café Prückel und tut genau das, was der polnisch-jüdische Autor und Maler Schulz auch getan hätte: Er erzählt Geschichten. „Oh, dazu fällt mir ein“, sagt er zum Beispiel, „dass wir hier ja im Schatten des Denkmals von Karl Lueger sitzen.“ Der ehemalige christdemokratische Bürgermeister von Wien (1897-1910) erfand den politischen Antisemitismus, er nutzte die Judenfeindlichkeit als politisches Instrument. Und wird in Wien 2023 immer noch mit einem Monument geehrt.