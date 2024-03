Der Pianist Leif Ove Andsnes Der Friedenssucher

Seine Besonnenheit zieht die Konzertbesucher auf der Stelle in Bann. Rieselnde Tonleitern, tänzelnde Staccati, elegante Pedalbehandlung, piano, pianissimo – als sorge der Mann am Klavier lediglich dafür, dass die ohnehin vorhandenen Schwingungen in der Luft sich tönern manifestieren. Leif Ove Andsnes donnert nicht in die Tasten, plustert sich nicht auf. Seine Musik kommt aus der Stille und kehrt wieder dorthin zurück, manchmal mitten im Satz.

Der norwegische Pianist tritt erstmals im Berliner Boulez Saal auf. Er spielt Franz Schuberts a-moll-Sonate D 784 und dessen f-moll-Impromptu, die sieben Klavier-Fantasien von Johannes Brahms und die „Sonata Etere“ seines hierzulande kaum bekannten Landsmanns Geirr Tveitt. Der liegt ihm am Herzen, Andsnes greift zum Mikrofon und erzählt von dem Komponisten und Dirigenten.

Ein Solitär: Tveitt studierte in Leipzig, Wien und Paris, lebte dann am Hardangerfjord und sammelte die Volksweisen der Region, die er auch in seine Stücke einfließen ließ. Bis 1970, im Geburtsjahr von Andsnes, Tveitts Landhaus am Fjord niederbrannte: eine Tragödie, der etwa 80 Prozent seiner Werke zum Opfer fielen. Der Komponist, der als Schlüsselfigur der Nationalbewegung kurz mit den Nazis geliebäugelt hatte, starb 1981 mit 72 Jahren, unglücklich und krank.

Tveitts „Sonata Etere“ ist die einzige erhaltene seiner insgesamt 36 Sonaten. Für den Eindruck des „Ätherischen“ sorgt vor allem der stumm mit dem linken Unterarm gedrückte Bassakkord im zweiten Satz. Und am Ende des dritten: Der so entstehende Hallraum entrückt die viermal hintereinander harsch angeschlagenen Terzen ins Sphärische. Ähnlich lösen sich die im Kopfsatz brüsk gegeneinander geschnittenen Volksliedmelodien auf. Mal verdichten sie sich zu Clustern, mal werden sie entblättert und in flimmerndes Licht getaucht. Tveitts Neigung zum inständig Repetitiven und Obsessiven wird abgemildert durch die unüberhörbare Sehnsucht nach Tonalität und Harmonie.

Ganz frei von kunsthandwerklicher Naturidyllik ist die Sonate nicht. Die Fürsorglichkeit, ja Liebe, mit der Andsnes sie vorträgt, macht viel davon wett. Aber ist das nicht alles etwas zu solide, rundgeschliffen, um nicht zu sagen: brav? Die Frage geht einem nach der Pause durch den Kopf, wenn der Pianist gleich im ersten Capriccio von Brahms‘ op. 116 von Brahms alles Energisch-Unwirsche einhegt und die Intermezzi als Reverien präsentiert, als Nachtstücke, die Frieden verheißen. Hier erlaubt er sich doch mal ein paar kleine Rubati und kurz aufflackernde Schmerzensseufzer.

Andere Pianisten wie Daniil Trifonov oder Igor Levit ringen um expressive Intensität, um die Schönheit und die Abgründe des Unsagbaren, sie fordern ihre Hörer, fordern sie heraus. Andsnes sucht die Schönheit im Schlichten und in der Pause zwischen den Tönen, er ringt um Einmütigkeit mit dem Publikum. Auch das hat seine Wahrheit. Alle Welt ist auf Konfrontationskurs, Andsnes empfiehlt dagegen Zurückhaltung und Befriedung, wenigstens einen Konzertabend lang.

Eskapismus oder Labsal? Das Publikum dankt es dem Pianisten jedenfalls, und Andsnes bedankt sich mit zwei Zugaben, Frédéric Chopins unbekümmerter D-Dur-Mazurka op. 33 Nr. 2 und einem Wiegenlied von Edvard Grieg.