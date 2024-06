Der Rias Kammerchor unter Hans-Christoph Rademann Krieg und Frieden

Wie kommt man dem Krieg mit Worten bei? Andreas Gryphius hat den 30-jährigen Krieg vor 400 Jahren mit drastisch-expressiven Versen bedacht, man wähnt sich mitten in der Gegenwart. „Die Türme stehn in Glut, das Rathaus liegt im Graus“, die Trompeten rasen, die Liebe schreit, die Mutter stirbt vor den Kindern: Verschließt die Augen nicht vor der Gewalt, sagt jede Zeile.

Ein Abend im Kammermusiksaal mit Karl Amadeus Hartmanns Gryphius-Vertonung „Friede Anno 48“ von 1936, das einzige Chorwerk des vor den Nazis in die innere Emigration geflüchteten Komponisten, und mit Heinrich Schütz‘ 1636 im Krieg entstandener Begräbnismusik „Musikalische Exequien“: Der Rias Kammerchor Berlin stimmt einen flehentlichen, verzweifelten Friedens-Appell an.

Bei der von einer diskreten Continuo-Gruppe grundierten Klangrede und raumgreifenden Polyphonie des Barockkomponisten bestechen vor allem die sieben (von Chorsängern vorzüglich bestrittenen) solistischen Partien. Mitten im 30-jährigen Krieg evoziert Schütz trotz der als unvermeidlich gepriesenen „Trübsal“ das utopische Moment einander in Wechselgesängen zugewandter, sich umschlingender Stimmen. Dirigent Hans-Christoph Rademann – er leitete den Kammerchor von 2007 bis 2015 – setzt zudem auf den Hoffnungsfaktor. Wiederholt lässt er die Trauermusik, die Schütz für den befreundeten Geraer Landesfürsten Heinrich Posthumus Reuß geschrieben hatte, in ungemein tröstliche, klangsatte Tutti münden.

Die Sopranistin Sarah Maria Sun bewältigte ihre virtuose Partie in Hartmanns „Friede Anno 48“ so eindringlich wie mühelos. © Rüdiger Schestag

Nicht minder beredt die in großen Intervallschritten zerklüftete, schrundige, manchmal an Hysterie grenzende Vokalmusik Hartmanns, deren Titel an das Jahr des Westfälischen Friedens gemahnt, 1648. Den Komponisten interessierte dabei weniger die Gottesfürchtigkeit von Gryphius als dessen haptische Beschreibung der Zerstörung und davon, wie sie auch die Seelen versehrt. Jegliche Harmonie ist aus den Fugen geraten. Sekundseufzer, stechender Schmerz, schwindelnde Höhen über dem Abgrund – Sopranistin Sarah Maria Sun bewältigt ihren virtuosen Part so mühelos wie ergreifend, am Klavier nicht minder souverän von Helen Collyer begleitet.

Ihr beider Wechselspiel mit dem Chor mündet in eine gemeinsame Pianissimo-Beschwörung des Friedens. Die Erschöpfung der Welt: Am Ende herrscht eindringliche Stille im Saal.

Begonnen hatte der Abend mit „Da pacem, Domine“ von Heinrich Schütz, einem Auftragswerk zur Begrüßung der Landesherren am Kurfürstentag 1627. Friedensforderung und „Vivat“-Rufe an die Gäste verquicken sich. Man stelle sich vor: ein Song zum Auftakt des G7-Gipfels, und jeder einzelne Politiker wird namentlich zur Verantwortung gemahnt. „In diebus nostris“, in diesen unseren Tagen.