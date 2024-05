„Der ,rote Mensch’ ist noch nicht tot“ Swetlana Alexijewitsch über Gewalt in der ehemaligen Sowjetunion

Frau Alexijewitsch, 2020, zwei Jahre vor Russlands Krieg gegen die Ukraine, gab es in Belarus noch eine große Hoffnung auf Veränderung. Was ist daraus geworden?

Die belarussische Revolution – das war ein kleiner Teil der Zivilgesellschaft. Insgesamt gingen ungefähr eine halbe Million Menschen auf die Straße. Es war keine Revolution des Hungers, es war eine Revolution der Würde. Die Beteiligten waren entweder zivilgesellschaftlich organisiert oder der eigenen Sache verpflichtet, wie etwa IT-Programmierer. Es gingen also für Belarus neue Menschen auf die Straße. Das Volk als Ganzes war es leider nicht. Sogar der Versuch, Streiks in unseren Unternehmen zu organisieren, brachte nichts.