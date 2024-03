Der Sternendeuter Immanuel Kant zum 300. Geburtstag

Über Immanuel Kant, den Inbegriff des philosophischen Aufklärers, kursieren allerlei Gerüchte. Einige davon hat Heinrich Heine in die Welt gesetzt, der dem französischen Publikum in den dreißiger Jahren des 19. Jahrhunderts einen lebendigen Eindruck vom deutschen Geistesleben vermitteln wollte. In seinen ursprünglich für die Kulturzeitschrift Revue des deux mondes geschriebenen Aufsätzen tritt Kant zugleich als furchterregender Terrorist, als bürgerlicher Spießer, als miserabler Schriftsteller und Hasenfuß auf.

Während die französischen Revolutionäre lediglich ihren König guillotiniert hätten, habe Kant in seiner Kritik der reinen Vernunft dem höchsten Wesen selbst den Kopf abgeschlagen, wo er alle „Theorien“ über Gott und die Unsterblichkeit ins Reich der „Spekulation«“verbannte. Die ganze Tragödie dieser wissenschaftlichen Hinrichtung Gottes sei den Zeitgenossen allerdings erst mit großer Verspätung aufgefallen, weil das 1781 erschienene „Hauptwerk“ des Philosophen in einem „grauen, trockenen Packpapierstil“ geschrieben und völlig unverdaulich sei.

Die Bücher Marcus Willaschek: Kant. Die Revolution des Denkens. C.H. Beck, München 2023. 430 Seiten, 28 €. © C. H. Beck Omri Boehm, Daniel Kehlmann: Der bestirnte Himmel über mir. Ein Gespräch über Kant. Aus dem Englischen von Michael Adrian. Propyläen Verlag, Berlin 2024. 352 Seiten, 26 €. © Propyläen

Heine macht Kant für einen in Deutschland verbreiteten Aberglauben verantwortlich, dass tiefe Gedanken auf jeden Fall unverständlich formuliert zu sein haben. Preußisches Asketentum scheint ebenfalls seit Kant zum Bild des deutschen Denkers zu gehören: Über dessen Lebensgeschichte, so Heine, könne er nichts sagen, denn der Mann „hatte weder Leben noch Geschichte“. Leidenschaftslos und mit pedantischer Pünktlichkeit habe er in Königsberg sein »mechanisch geordnetes« Gelehrtendasein geführt. Was er abgesehen von seiner ersten Kritik geschrieben habe, sei zu vernachlässigen.

Philosophischer Himmelsstürmer

Angesichts dieser jämmerlichen Gestalt wundert es nicht weiter, wenn der philosophische Himmelsstürmer (und „Alleszermalmer“, nach dem Bonmot seines Freundes Moses Mendelssohn) beim nächsten Buch wieder einknickt und den soeben durch die Vordertür seiner Erkenntnistheorie hinausgejagten Gott – aus Sentimentalität oder zum Trost für das gottesfürchtige Volk oder schlicht aus Angst vor der Zensur – durch die Hintertür der Moralphilosophie wieder einlässt, nämlich als „regulative Idee“ der praktischen Vernunft: Wir wissen nicht, ob Gott existiert, wir können es laut Kant auch nicht wissen. Wenn wir uns aber als „vernunftbegabte“ Personen begreifen wollen, dann sind wir gezwungen, so zu tun, als ob! Wir müssen Gott „postulieren“, sonst bricht die Moral zusammen. Eine Farce, findet Heine.

Zwei Titel aus dem Frühjahrsprogramm der Verlage Beck und Ullstein haben sich nun vorgenommen, solche und ähnliche Vorurteile über Kant durch fundierteres Wissen zu ersetzen. Sie begeben sich damit auf eine Gratwanderung, denn sie sind nicht als Beiträge zur ohnehin hochproduktiven Kant-Forschung (mit bis zu 1000 wissenschaftlichen Publikationen im Jahr weltweit!) gedacht, sondern möchten einer interessierten Öffentlichkeit möglichst schlüssig und einladend, also ohne allzu großen Ballast an Jargon darlegen, worin die Bedeutung dieses Philosophen aus dem 18. Jahrhundert bis heute besteht.

Am 22. April dieses Jahres steht Kants 300. Geburtstag an – ein guter Anlass, um mit diesen Neuerscheinungen im Gepäck das kantische Universum noch einmal zu vermessen.

Das strukturiertere und vielleicht gelungenere Buch hat Marcus Willaschek mit seiner intellektuellen Biographie Kant. Die Revolution des Denkens vorgelegt. Er schreibt anschaulich und zugespitzt, womit er hinter Heines Urteil, Kant habe die deutsche Philosophie auf Unverdaulichkeit abonniert, mindestens ein Fragezeichen setzt. Der Philosophieprofessor steht fest auf kantischem Boden, ohne deshalb zu überfordern oder zu langweilen.

Imaginäre Echokammern

Die 30 Kapitel seines Buchs sind so komponiert, dass sie jeweils für sich stehen können, in der vorgesehenen Reihenfolge aufeinander aufbauen und abseits dieser Linearität imaginäre Echokammern füreinander bilden. Und Willaschek kennt seinen Kant von Berufs wegen auch besser als der Dichter Heine, um dessen Mär vom »steifleinenen« Schreiber aufzusitzen oder der vom »abstrakten Hagestolzenleben«, in dem angeblich nichts geschah. Die menschlich reiche Lebensgeschichte Kants und die Architektonik seines epochalen Werks bringt er in ein vorbildliches, ausgewogenes Verhältnis: Man lernt viel, Wesentliches und Unwesentliches.

Raus aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Der Aufklärer Immanuel Kant (22. April 1724 - 12. Februar 1804). © imago images/H. Tschanz-Hofmann

Fast 200 Jahre nach Heines Polemik hat sich aber vor allem herauskristallisiert, dass Kants praktische Philosophie auf die Nachwelt einen noch größeren Einfluss ausgeübt hat als seine Erkenntniskritik. In der Wirkungsgeschichte Kants ist nämlich eine Art Kontinentaldrift zu beobachten.

Galt vorher die Ausarbeitung der erkenntnistheoretischen Grundbegriffe – Erscheinung und „Ding an sich“; die Unterscheidung von a priori, also vor aller Erfahrung gewonnenen Erkenntnissen und solchen, die erfahrungsbasiert: a posteriori sind; die für die angelsächsische Sprachphilosophie lange so grundlegende Differenz zwischen analytischen und synthetischen Urteilen; oder das Zusammenspiel von Verstandeskategorien und Anschauungsformen etc. – als das vornehmste Geschäft der Philosophie, konzentriert sich die akademische Arbeit mittlerweile mehrheitlich auf dessen moralische Einsichten und politische Visionen (der „ewige Frieden“).

Präfiguration des modernen Asylrechts

Fast ein Gemeinplatz ist heutzutage, dass Kants universalistische Ethik im Begriff der „unantastbaren Menschenwürde“ Eingang ins deutsche Grundgesetz gefunden hat. Seine Ideen einer globalen Rechtsordnung oder eines „Weltbürgerrechts“ präfigurieren nicht nur das moderne Asylrecht; ohne sie sind auch Institutionen wie die Vereinten Nationen oder der Internationale Strafgerichtshof nicht denkbar.

Die „longue durée“ der Rezeptionsgeschichte, die erst schleppend, dann aber nachhaltig auf den von Kant vorgegebenen Kurs eines „Vorrangs der Praxis vor der Theorie“ eingeschwenkt ist, bindet Willaschek an ein Schlüsselereignis in dessen Leben zurück. Unter dem Einfluss von Rousseaus Schriften erlebte Kant mit etwa vierzig Jahren eine „Revolution der Gesinnung“. Danach maß der soziale Aufsteiger den Wert eines Menschen nicht länger an seiner Bildung, sondern nur noch an seiner »Herzensgüte und moralischen Haltung«. Das prägte Kants Sozialleben.

Er war wohl von Natur aus ein geselliger Mensch, doch während der „elegante Magister“ im kanariengelben Rock, der besonders gerne Billard und besonders gut Poker spielte, eher den Eindruck eines Dandys und Zeitvertreibers hinterlässt, pflegte der reife Kant enge persönliche Beziehungen und innige Freundschaften. „Rousseau hat mich zurechtgebracht“, konstatierte er. Ein Portrait des Wegbereiters der Französischen Revolution hing fortan, als einziges Bild im ganzen Haus, über Kants Schreibtisch.

Die Moraltheorie steht auf dem Kopf

Eine Idee Rousseaus hat sich für sein Denken dabei als besonders fruchtbar erwiesen: die „Selbstgesetzgebung“. Verstand der Genfer Frühaufklärer sie als demokratische Praxis freier Bürger, wendet sie Kant nun auf das Selbstverhältnis des Subjekts an. Tiefe Erkenntnis oder genialer Schachzug? Auf jeden Fall stellt sie das hergebrachte Wissen von Subjektphilosophie und Moraltheorie auf den Kopf.

Denn sie deutet das (oberste) Sittengesetz nicht länger als eine Zerreißprobe für das seiner innersten Natur entfremdete Individuum, sondern macht die freie Entscheidung, den eigenen Willen an die Moral der Menschenwürde zu binden, zum allerpersönlichsten Kern der Person. Keine verborgenen Leidenschaften oder auffälligen Charaktermerkmale bestimmen unsere Individualität, sondern – gewissermaßen – unsere Durchlässigkeit für die Idee der Gerechtigkeit.

Wie durch Zauberhand löst Kant auf diese Weise nicht nur den Widerspruch zwischen Freiheit und Moralität auf, die er im Begriff der „Autonomie“ zusammenfallen lässt. Auch den metaphysischen Widerspruch zwischen Freiheit und Notwendigkeit – wie denn eine menschliche Handlung als frei gedacht werden kann, wenn in der natürlichen Welt die Kette von Ursachen und Wirkungen niemals abreißt – erledigt er gleich mit. Zwar bleibt der Mensch als empirisches Subjekt den Naturgesetzen unterworfen, sie beschränken seinen Horizont: Von Dingen, die es nicht wären (die Unsterblichkeit der menschlichen Seele, die Allmacht Gottes), können wir nichts wissen.

Schönheit und Zweckmäßigkeit

Doch als Vernunftwesen eröffnet uns Kant eine zweite, modern gesagt: intersubjektive Welt, über deren Grenzenlosigkeit, Schönheit und Zweckmäßigkeit man genauso ins Staunen geraten kann wie über die Artenvielfalt im Marianengraben oder über hochauflösende Schnappschüsse von Lichtjahrtausenden entfernten kosmischen „Klippen“.

Nicht als erster Denker löst er unsere Seelen damit –mindestens für die glücklichen Momente – aus ihren erdenschweren Fesseln, nicht als erster verankert er die Freiheit im Bewusstsein – das tat schon Descartes –, Kant aber bringt der Menschheit bei, dass ihr neues Himmelreich wirklich eine Welt ist, die von eigenen strengen Gesetzen regiert wird, weil nämlich ausnahmslos alle Menschen in ihr Platz finden müssen.

Was würde hier der Graphologe sagen? Immanuel Kants Unterschrift. © imago images / Photo12

Nur warum setzt sich dieser Fortschritt im Moralischen, den Kants Entdeckung des Universalismus bedeutet, nicht ebenso selbstverständlich durch wie der Fortschritt in den Naturwissenschaften? Weil er mittlerweile, so sagt Omri Boehm, nicht mehr nur von rechts bekämpft wird, wo die Gleichheit der Menschen noch nie viel galt, sondern auch noch von links.

Der an der New School for Social Research in New York lehrende Philosoph mit deutsch-israelischen Wurzeln nimmt diese Regression schon seit einigen Jahren prominent in den Fokus. Auf dem deutschen Buchmarkt ist der überzeugte Kantianer mit seinem Plädoyer für ein binationales Israel (Israel – eine Utopie) in Erscheinung getreten und einer Streitschrift gegen rechtes und linkes Identitätsdenken (Radikaler Universalismus. Jenseits von Identität), die in Kürze mit dem Leipziger Buchpreis ausgezeichnet wird. Das Kant-Jubiläum dürfte ihm ein willkommener Anlass gewesen sein, um sich in dieser Mission Verstärkung bei einem der wichtigsten deutschsprachigen Schriftsteller zu holen, der zufälligerweise auch Kantianer ist.

Kehlmanns geplante Promotion

Daniel Kehlmann skizziert in seinem kurzen Vorwort zu Der bestirnte Himmel über mir. Ein Gespräch über Kant, was ihn mit Kant verbindet. Wäre ihm nicht der Erfolg als Romanautor dazwischengekommen, hätte er über das Erhabene in Kants Ästhetik promovieren wollen. Die signifikante Auslassung im Titel des Gesprächsbands, dessen Fortsetzung „und das moralische Gesetz in mir“ man unwillkürlich ergänzt, weil die kantische Formel von den beiden Dingen, die das „Gemüt“ mit Bewunderung und Ehrfurcht erfüllen, so sprichwörtlich geworden ist, kann nun zweierlei bedeuten.

Entweder das Buch steht ganz im Zeichen der Moraltheorie von Kants Kritik der praktischen Vernunft, aus der das berühmte Zitat stammt; sie ist das Gravitationszentrum, um das die Gedanken kreisen. Oder es entwirft eine erhabene Fiktion (Nachthimmel), die dann nach ästhetischen Maßstäben zu beurteilen wäre. Beides stimmt eigentlich.

Hervorgegangen ist das gemeinsame Werk, auch das erzählt Kehlmann freimütig, aus einem zweitägigen Treffen im „idyllisch ruhigen Gartenhaus des Ullstein Verlags“. Die Tonaufzeichnung lief, man wollte der Unterhaltung ihren „organischen Lauf“ lassen. Anschließend wurde das Transkript vom Lektor in eine „lesbare Form“ gebracht, von den Autoren überarbeitet, Boehms englische Passagen von seinem Übersetzer Michael Adrian gewohnt souverän ins Deutsche übertragen, nochmals lektoriert. Kurzum, was die Werkshallen schließlich verlassen hat, ist eine hochverarbeitete Kreuzung aus platonischem Dialog und gelehrter Talkshow, die ein wenig daran krankt, dass die Gesprächspartner literarisch nicht ganz zueinander passen und sich inhaltlich meist zu einig sind. Wo bleibt der (subversive) Widerspruch?

Bündnispartner Universalismus

Kehlmann kennt sich ganz ausgezeichnet in der Materie aus, gut genug, um zu wissen, dass Boehms metaphysische Kant-Deutung, die sich nicht scheut, dessen „regulative Ideale“ in den ewig gleichbleibenden platonischen Ideenhimmel zurückzuversetzen, für eine sich nach Kant in der Regel als „postmetaphysisch“ begreifende Philosophie ein Tabubruch ist. Boehm tut dies aus dem sympathischen Impuls, den Universalismus zu retten, den man sich natürlich als starken Bündnispartner gegen alle Relativierungen der Menschenwürde wünscht.

Als in den 1980er Jahren ein großer Streit zwischen Frankfurter „Diskurstheoretikern“ auf der einen Seite und französischen Poststrukturalisten plus amerikanischen Gemeinschaftspragmatisten à la Richard Rorty auf der anderen um den Universalismus der Wahrheitsidee tobte, erschienen Karl-Otto Apels heroische Bemühungen, sie durch eine „transzendentalpragmatische Letztbegründung“ gegen Geschichte und Mehrheitsmeinung zu verteidigen, schon wie aus der Zeit gefallen.

Dabei hatte Apel an keine höhere Instanz appelliert als die notwendigen Voraussetzungen unseres Sprachgebrauchs, dass wir eben nicht im Brustton der Überzeugung verkünden können, die Wahrheit sei reine Einbildung, ohne uns »performativ« selbst zu widersprechen.

Viel zu glatt geht auch der Begriff des „Propheten“ durch. Er taucht vermehrt im aufregenden fünften Teil des Buches auf, in dem die Kritik der Urteilskraft an der Reihe ist. Kants dritte Kritik gilt als seine Ästhetik, mit der er die moderne Vorstellung von der autonomen Kunst begründet habe. Boehm und Kehlmann lassen ahnen, dass viel mehr darin steckt.

Eigengesetzlicher Raum

Angeregt durch Hannah Arendt lesen sie Kants dritte Kritik als politische Theorie, die nun wiederum der Politik einen eigengesetzlichen Raum zwischen den Leitplanken wissenschaftlicher Wahrheit und universeller Gerechtigkeit absteckt. Auf diesem experimentellen Feld können, ganz im Sinne Kants, die Begriff nicht abgeleitet, sie müssen eigenständig »reflektiert« werden, und genau das geschieht hier.

Auf schwindelerregend originelle Weise jonglieren der Romancier und der politische Essayist mit den Vokabeln: mit dem, unverwirklichte Gemeinsamkeiten vorwegnehmenden, „Gemeinsinn“, mit der „zukünftigen Ausbildung eines ,Wir‘“ als „ästhetischer Idee“, die Rortys Überhöhung des faktischen „Wir“ ihren ranzigen Beigeschmack nimmt; auf funkelnde, aber auch zweischneidige Art mit den Begriffen des „Genies“, den Kehlmann favorisiert, und des „Propheten“, den Boehm einbringt. Was er darin sieht, hat er deutlicher in Radikaler Universalismus erklärt. Vielleicht möchte Kehlmann in Zukunft auch mal einen Blick in diese Glaskugel werfen, den er sich in der bestirnte Himmel noch verkniffen hat.