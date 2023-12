Deutsch-französische Freundschaft Sprache als Tor zur Welt

In den vergangenen Jahren war das deutsch-französische Verhältnis angesichts der Krisen in der Welt nicht immer einfach, aber von Vertrauen und Kompromissen geprägt. Seit dem Amtsantritt von Olaf Scholz als Bundeskanzler scheint der Beziehungsstatus allerdings mehr denn je zu lauten: Es ist kompliziert. Ob bei Energie, europäischen Schuldenregeln oder gemeinsamen Verteidigungsprojekten – in vielen maßgeblichen Politikbereichen hat sich deutsch-französische Uneinigkeit breitgemacht.