Die Berlinale-Reihe „Generation“ für Kids Ich will doch nur ein eigenes Leben

„Ich wollte nicht weg. Niemand hat mich gefragt“, sagt die 11-jährige Mona direkt in die Kamera. Aber in ihrem Geburtsland Syrien herrscht ein Diktator – und seit Jahren ein grausamer Bürgerkrieg. Nun lebt ihre Familie in Berlin-Wedding und Mona ist plötzlich ein „Scheiß-Flüchtling“. Niemand scheint zu sehen, wer sie wirklich ist: ein nettes Mädchen, eine gute Schülerin und eine begeisterte Fußballspielerin. Wie sie trotz aller Widerstände in ihrem neuen Umfeld ankommt, davon erzählt der Film Sieger sein, der auf eigenen Erfahrungen der deutsch-kurdischen Regisseurin Soleen Yusef basiert und am Freitag im Haus der Kulturen der Welt die Berlinale-Reihe Generation Kplus eröffnet.

Tagesspiegel Weekender: Ausgeh-Tipps für Berlin Berliner Bars, Bücher, Podcasts: Unser neuer „Weekender“-Newsletter hilft bei Ihrer Wochenend-Planung. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Mit 17 internationalen Langfilmen und insgesamt vier Kurzfilmprogrammen geht Generation Kplus (für Kinder ab 6 Jahren) und 14plus (für Jugendliche ab 14 Jahren) dieses Jahr an den Start. Das Kinder- und Jugendprogramm der Berlinale präsentiert ein junges Weltkino, das nach eigenen Erzählweisen sucht, Widersprüche zulässt und Einblicke in die Lebensrealitäten junger Menschen gibt.

Wobei es vielen Hauptfiguren ähnlich wie Mona geht. Sie wären lieber woanders. Sie sind nicht einverstanden mit ihrer Situation oder den Veränderungen in ihrem Leben, für die oft genug Erwachsene verantwortlich sind. Sie erleben, wie ihre Träume mit der Realität kollidieren. Aber sie setzen all dem auch etwas entgegen: Humor, Freundschaft, Resilienz oder auch Wut und Widerstand.

Aufgeben gilt nicht. Auch die 19-jährige Afghanin Maydegol im gleichnamigen 14plus-Dokumentarfilm (dem einzigen im Langfilm-Wettbewerb) musste ihr Land verlassen und lebt nun ohne Pass in Iran. Sie ist Kickboxerin und trainiert hart für die Meisterschaft. Regisseurin Sarvnaz Alambeigi ist ganz bei ihrer Protagonistin, begleitet sie mit der Kamera durch ihren Alltag, in dem sie immer wieder zu spüren bekommt, dass sie als Staatenlose und als Frau in Iran kaum Rechte hat.

Die Frage nach einer Zukunft stellt sich angesichts von Korruption in seiner Heimat Madagaskar auch der 20-jährige Kwame in Disco Afrika: une histoire malgache. Er beginn, sich mit der Geschichte seiner Familie und seines Landes auseinandersetzen und wird darüber zu einem politisch denkenden Menschen.

Es sind nicht die Kriege, die überall wüten, die großen Weltthemen wie Rechtspopulismus, Rassismus, die Kluft zwischen Arm und Reich oder der Klimawandel, die in den Filmen im Vordergrund stehen. Doch die Folgen sind spürbar, sie beeinflussen das Leben der Kinder und Jugendlichen und liefern mal mehr, mal weniger den Hintergrund für ihre Geschichten.

Immer geht es dabei auch um die Frage, wie sie den Herausforderungen begegnen und Kontrolle über ihr Leben bekommen können. Da ist etwa die indigene Gemeinde in Peru, in der der Alpaka-Hirte Feliciano lebt, durch den Expansionswillen einer Minengesellschaft bedroht. Der peruanisch-chilenische Film Raíz erzählt von der Naturverbundenheit des Jungen, aber noch mehr vom Widerstand des Achtjährigen und seines Dorfes im Kampf um ihre Lebenswelt.

Um die Umwelt geht es auch im turbulenten Animationsfilm Fuchs und Hase retten den Wald von Mascha Halberstadt, die bereits 2022 mit ihrem Film Oink bei Kplus dabei war. In ihrem neuen Film, für Kinder ab fünf Jahren empfohlen, geht es darum, dass man sich manchmal zusammenraufen muss, wenn man etwas erreichen will.

Alberth Merma im Berlinale-Generation-Film "Raíz" © Johan Carrasco

Die Themen der Filme sind nicht immer leichte Kost, aber das ist seit jeher Konzept von Generation. „Solange es Dinge sind, die junge Menschen betreffen“, so Sektionsleiter Sebastian Markt, „kann und soll mit ihnen darüber gesprochen werden – auch in Form von Filmen.“ Wichtig ist für ihn vor allem, wie und aus welcher Perspektive erzählt wird. Was auch bedeutet, widersprüchliche Gefühle zuzulassen.

Solch eine streitbare Figur ist beispielsweise die Deutschtürkin Hazal aus dem Drama Ellbogen, dem zweiten Wedding-Film der Sektion. Regisseurin Aslı Özarslan hat für ihr Spielfilmdebüt den gleichnamigen Roman von Fatma Aydemir verfilmt, und für die Rollen der Hazal und ihrer Freundinnen Laiendarstellerinnen gecastet und mit ihnen gemeinsam die Figuren erarbeitet.

Es ist die Geschichte einer jungen Frau, die in Berlin geboren ist und hier keinen Halt findet. Beim Bewerbungsgespräch, vom Türsteher im Club, von der eigenen Mutter – überall wird Hazal abgelehnt. Dabei will sie doch nur ein eigenes Leben. Irgendwann entlädt sich ihr angestauter Frust in ungebremster Gewalt. Sie flieht vor der Polizei nach Istanbul, in eine Stadt, in der sie sich nicht auskennt und in der sie sich ebenfalls mit Vorurteilen und Diskriminierung konfrontiert sieht.

Marius De Saeger (l.) und Lou Goossens in "Young Hearts", der in der Berlinale-Reihe "Generation" zu sehen ist. © Thomas Nolf

Doch immer geht es in den Filmen des Kinder- und Jugendprogramms auch um die großen, alterstypischen Fragen. Wer bin ich, wie will ich leben? So zeigen der philippinische Huling Palabas im Programm von 14plus und der belgische Young Hearts in Kplus queeres Coming-of-Age-Kino, in denen die Hauptfiguren auf ganz eigene Art zu sich selbst finden. Und der 14plus-Eröffnungsfilm Last Swim von Sasha Nathwani fächert im Laufe eines Londoner Sommertages die ganze Bandbreite auf zwischen euphorischer Lebenslust und dem verzweifelten Wunsch der Teenagerin Ziba, alle Ängste mit einem Schlag los zu sein.

Das Kino, so Sebastian Markt, solle nicht nur ein Ort sein, „an dem eine Auseinandersetzung mit der Gegenwart stattfindet“, sondern auch ein „Freiraum der Fantasie“. Den Zugang dazu möchte die Sektion einem großen Publikum ermöglichen: Einige Filmgespräche werden deshalb von Gebärdendolmetscher*innen begleitet, im Kinderprogramm Kplus werden Vorstellungen in syrischem Arabisch (Sieger sein am 18.2.) und in Ukrainisch (Raíz am 24.2.) eingesprochen, mehr Filme werden nun auch in 14plus untertitelt.

Im Mittelpunkt steht das gemeinsame Filmerlebnis. Womöglich brauchen nicht nur junge Leute derzeit das Kino mehr denn je, weil es dazu auffordert, sich immer wieder in andere Menschen und Lebensgeschichten einzufühlen, anstatt sie als „fremd“ abzulehnen.