Die Dirigentin Joana Mallwitz Erst die Umarmung, dann das Pianissimo

Brrrrr. Wenn sie besonders nervös ist, lässt sie die Lippen flattern und schnaubt wie ein Pferd. Joana Mallwitz hat jahrzehntelange Auftrittserfahrung, war mit 27 Europas jüngste Generalmusikdirektorin, damals in Erfurt. Heute ist sie 37 und seit dieser Saison Chefdirigentin des Berliner Konzerthausorchesters. Aber unmittelbar vor dem Auftritt ist es weiterhin da, das Lampenfieber. Igor Levit, mit dem Mallwitz als Jugendliche in Hannover studierte, dribbelt dann gern mal wie ein Fußballer (wie in der Doku „Igor Levit – No Fear“ zu sehen war). Jeder hat so seine Methoden.

Es ist der Maestra hoch anzurechnen, dass sie dem Musikdokumentaristen Günter Atteln erlaubt hat, in solch sensiblen Momenten mit der Kamera dabei zu sein. Auch als Bayerns Ministerpräsident Markus Söder wenige Minuten vor einem Konzert in Nürnberg auf sie wartet, in ihrer Zeit als Chefin des dortigen Staatstheaters: Sie begrüßt ihn kurz – und lässt ihn stehen.

Zwei Jahre hat Atteln die Dirigentin für den Kinofilm „Momentum“ begleitet, unter anderem bei ihren Debüts in Salzburg, München und Paris. Eine turbulente Zeit, in die neben dem Ruf nach Berlin die Herausforderung der Pandemie fiel, und die Geburt ihres Sohns. Auch Mallwitz‘ Mann, der Tenor Simon Bode, ist Berufsmusiker. Komplizierte Logistik, auch mithilfe der Eltern und Schwiegereltern: Wann ist der Säugling bei wem, wann ist die Wäsche dran, wer fährt nach Hause, als der Keller unter Wasser steht? Und wie um Himmels willen soll Mallwitz das Bundesverdienstkreuz von Frank-Walter Steinmeier entgegennehmen, wenn der Termin mit einer Generalprobe kollidiert?

Allüren sind Mallwitz fremd. Als Igor Levit ihr erklärt, dass das Management von Klassikstars den Veranstaltern „Rider“ übermittelt, Listen mit den speziellen Wünschen des Solisten oder der Dirigentin, weiß die ehemalige Kommilitonin gar nicht, wovon er spricht.

Die Musik hat Priorität. Interessant an „Momentum“ sind weniger die Einblicke ins Private, zumal die gebürtige Hildesheimerin bei aller Nahbarkeit Wert auf Diskretion legt, sondern in die konkrete Arbeit einer Dirigentin. Wie schon im Studium, als die bloße Lektüre von Schuberts „Unvollendeter“ zum berufsentscheidenden Schlüsselmoment wurde, liest Mallwitz die Noten wie ein Buch, sie „lernt“ ein Werk, auch unterwegs. Darüber hat sie schon mal beinahe den Check-in am Flughafen versäumt. Zur Vorbereitung dirigiert sie mit dem Stift, macht Einträge und führt in der Probe aus, warum diese Passage in der „Unvollendeten“ sul ponticello gespielt werden muss, mit dem Bogen am Steg – weil einem der Tod da im Nacken sitzt.

Ob in Salzburg bei der „Zauberflöte“ oder in Amsterdam, bei Dvoráks „Rusalka“: Joana Mallwitz erklärt den Orchestern unermüdlich, was gerade in der Musik passiert. Da, eine unterbrochene Umarmung, deshalb muss das Pianissimo plötzlich kommen. Andere Pultstars mögen es intuitiver, Mallwitz setzt auf Verständigung. „Musik funktioniert nur mit Vertrauen“, sagt sie. Ein Orchester könne einen Dirigenten auch komplett auflaufen lassen.

Noch eine Form der Zugewandtheit: die Expeditionskonzerte, in denen Mallwitz Werke während der Aufführung erläutert. Im Film erzählt sie dem Publikum, wie Wagner Mendelssohn hasste und antisemitisch argumentierte, um sich dennoch bei Mendelssohns Musik zu bedienen. Am Klavier spielt sie aus der „Melusine“-Ouvertüre vor, das „Rheingold“-Vorspiel klingt verdächtig ähnlich.

Wenn sie mit Journalisten spricht, kann sie allerdings auch wortkarg werden, nämlich bei der Frage nach ihr als Frau in einer Männerdomäne und der Vereinbarkeit von Beruf und Mutterschaft. Mallwitz bedauert es, dass das immer noch Thema ist: „Wir sind noch nicht da“.

Arbeit am Detail: die Dirigentin Joana Mallwitz beim Partiturstudium. © déjà-vu film

„Momentum“ zeigt allerdings, dass es gar nicht darum geht, als Frau den Männern nachzueifern, sondern darum, den eigenen Weg zu gehen. Mallwitz macht keinen Hehl daraus, dass sie von Natur aus schüchtern ist und Räume voller Menschen nicht mag. Trotzdem entschied sie sich für diesen Beruf, mit dem sie sich ständig in Räumen voller Menschen exponieren muss – und ist Deutschlands erfolgreichste Dirigentin geworden.

Am Ende, nach dem Antrittskonzert als Chefdirigentin im Konzerthaus mit Mahlers Erster, nach Ekstase, Erschöpfung und nassgeschwitztem Shirt, ist sie in inniger Umarmung mit ihrem Mann zu sehen. An einer Stelle habe er geweint, sagt er. „Obwohl die Stelle nicht ganz zusammen war?“, fragt Mallwitz. Die Arbeit an der Musik hört nie auf.