Die Flying Steps tanzen Hänsel und Gretel Im digitalen Knusperhäuschen

Wie viele Follower hatten eigentlich die Brüder Grimm? Leider schwer zu bestimmen, weil es zu Zeiten von Jacob und Wilhelm eben noch keine präzisen Angaben nach Maßstäben der Aufmerksamkeitsökonomie heutiger Kanäle wie TikTok oder Instagram gab, also in dem Sinne: Brüder Grimm, 123k, 5.679 Likes für Rumpelstilzchen.

Cringe Rattenfänger und Zwergen-Banden

Macht aber nichts. An der Gegenwartstauglichkeit der Hanauer Märchen-Autoren bestehen ja keine Zweifel, noch immer wachsen junge Menschen begeistert mit ihren Geschichten von cringen Rattenfängern und siebenköpfigen Zwergen-Banden auf. Und dass die Grimms auch mit Social Media ziemlich mühelos kompatibel sind, das beweist jetzt die Berliner Company Flying Steps. Mit ihrem jüngsten Klassik-meets-Breakdance-Abend „Flying Hänsel und Gretel“.

Zur Show Flying Hänsel und Gretel - Die Macht der Influencer stammt vom Kreativteam der Berliner Breakdance-Truppe Vartan Bassil (Regie) und Christoph Hagel (Musikalische Leitung). Die bundesweite Tournee läuft bis 20. Juli 2024, Termine auf www.flying.steps.com.

Wir erinnern uns: Vor satt über zehn Jahren haben sich der Dirigent und Regisseur Christoph Hagel und der „Flying Steps“-Mitgründer Vartan Bassil erstmals zusammengetan, um zu schauen was herauskommt, wenn man Bachs „Wohltemperiertes Klavier“ mit Popping und Locking fusioniert. Die Antwort: ein Riesenhit. Die Produktion „Flying Bach“ hörte gar nicht mehr auf, um die Welt zu touren. Ob „Flying Hänsel und Gretel“ an diesen Erfolg anknüpfen kann, wird sich zeigen. Die Standing Ovations im Admiralspalast bei der Berlin-Premiere sprechen dafür.

Das Konzept ist das bewährte, das Team auch. Bassil und Hagel nehmen sich die „Hänsel und Gretel“-Oper des Wagner-Assistenten Engelbert Humperdinck vor, die ja vor unsterblichen Kinderliedern nur so wimmelt („Ein Männlein steht im Walde“, „Brüderchen, komm tanz mit mir“) – und lassen Sounds zwischen Hip-Hop und Pop hineingewittern.

Ral La La La, heißa Mutter, der Rap ist da. Als klassische Sängerinnen beleben Alessia Schumacher und Antonia Schuchardt die Knusper-Knusper-Knäuschen- und Eia-Popeia-Parts, Daniel Mandolini aka Mando Beatbox performt live erstaunliche Mundartsounds, wenn er nicht gerade als Erzähler durch die Show führt. Dazu zeigen die Flying Steps, dass sie nicht nur in Sachen Breakdance immer noch state of the art sind.

Der entscheidende Plottwist: Hänsel und Gretel (getanzt von Alina Kobyliak und Dmitrii Belonogov) werden hier nicht etwa von den verarmten Eltern im Wald ausgesetzt und dort von einer zweifelhaften älteren Dame gemästet, nein, ihr Knusperhäuschen ist die Selbstbespiegelungswelt der sozialen Netzwerke mit ihren Versprechen vom schnellen Fame. Hier geben als „Hexen“ die Influencerinnen den Ton an (wirklich beeindruckend: Voguerin Angélique Mimi, Hip-Hoperin Luwam Russom und Breakerin Cindy Martinez).

Wenn Gretel offline geht

Hierhin flüchtet sich das Geschwisterpärchen ganz freiwillig, nachdem es zuhause mal wieder Stress wegen übermäßigen Medienkonsums gab. Hänsel und Gretel folgen den digitalen Brotkrumen. Und landen im Gefängnis der Egos und Likes. Über das ausklappbare Knusperhäuschen auf der Bühne flimmert dazu ein Multimedia-Mix aus der finster lockenden Glamour- und Filter-Welt. Hat zwischendurch eigentlich mal jemand kontrolliert, ob der erhobene Zeigefinger schon dick genug ist?

Keine Frage, „Flying Hänsel und Gretel“ ist von einem fünfköpfigen Team toll choreografiert, allein die Headspins von Amin Mohammadian reißen die zahlenstark erschienenen Flying-Steps-Fans mit. Nur die Moral von der Geschichte (von Mandolini auf die Formel gebracht: „Die wahre Freiheit heutzutage bedeutet: offline sein“) schmeckt nach drei Jahre altem Lebkuchen und ist ungefähr so smart geraten wie die gesamte windschiefe Hänsel-und-Gretel-Übersetzung in die Social-Media-Welt.

Nichts gegen begrenzte Handyzeiten, bewahre. Aber soll man sich jetzt wirklich vor menschenfressenden Influencerinnen hüten? Und überhaupt: Was wohl die 30,7k Follower der Company Flying Steps auf Instagram von all dem halten?