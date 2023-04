Die Komische Oper muss ins Exil Ey, Alter, Schiller mal

„Der Not gehorchend, nicht dem eigenen Trieb!“ Natürlich geistern einem Schiller-Zitate durch den Kopf, wenn Susanne Moser und Philip Bröking, das Intendanz-Duo der Komischen Oper, ihre Saison 2023/24 am Donnerstag nicht in Mitte präsentieren, sondern in jedem Theater weit im Westen der Stadt, das nach dem Weimarer Klassiker benannt ist.

Nur noch bis zum 10. Juni kann im maroden Stammhaus an der Behrenstraße gespielt werden, dann zieht die ganze Belegschaft um nach Charlottenburg, ins architektonische 50er-Jahre-Juwel, das schon der Staatsoper und der Kudamm-Komödie Obdach geboten hat.

Sechs Jahre im Exil, mindestens

Die Generalsanierung und Erweiterung der Komischen Oper wird sechs Jahre dauern, im Idealfall. „Die wahren Optimisten sind nicht überzeugt, dass alles gutgehen wird“, hat Schiller postuliert, „aber sie sind überzeugt, dass nicht alles schiefgehen kann“.

Susanne Moser und Philip Bröking möchten nicht jammern, sondern vor allem die Chancen sehen, die so ein temporärer Umzug mit sich bringt. Dreimal pro Saison will die Komische Oper mit außergewöhnlichen Produktionen an unerwarteten Orten in der Stadt Präsenz zeigen, dazwischen wird das „interimistische Zuhause“ bespielt. Mit aufmunternden Schillerworten im Hinterkopf: „Veränderung nur ist das Salz des Vergnügens!“

Aktuell wird mächtig gewerkelt an der Bismarckstraße, der fleckige Teppichboden in den Foyers ist bereits herausgerissen, um Saal fehlen die Stühle, weil sämtliche Sitze frisch aufgepolstert werden. Also findet die Pressekonferenz auf der Bühne statt.

James Gaffigan tritt an als neuer Musikchef

James Gaffigan, der neue Generalmusikdirektor ab Herbst 2023, schickt eine Video-Grußbotschaft aus Valencia, wo er gerade Wagners „Tristan“ dirigiert. Aus Gründen der Nachhaltigkeit habe man ihn nicht nur für diesen Termin einfliegen wollen, heißt es.

Und in der Tat drücken sich Dirigenten ja lieber in Tönen als in Worten aus. 32 Vorstellungen wird Gaffigan in seiner ersten Spielzeit übernehmen, vier Konzerte – darunter eines, das David Bowie mit Anton Bruckner kombiniert -, außerdem zwei Wiederaufnahmen sowie die Neuinszenierungen von Rimski-Korsakows „Der goldene Hahne (Regie: Barrie Kosky) und Mozarts „Le Nozze di Figaro“ (Regie: Kirill Serebrennikow).

Ein frischer Blick auf Operette und Musical in der DDR

„Ich weiß noch aus dem Schillerjahr, wer die Luise Miller war.“ Das stammt jetzt nicht vom Dichterfürsten, sondern aus der Revueoperette „Messeschlager Gisela“, uraufgeführt 1960 in Berlin (Ost). Zusätzlich zur Programmschiene mit Broadway-Klassikern – in der kommenden Saison wird sich Barrie Kosky „Chicago“ vornehmen, mit Katharine Mehrling als Roxy, Ruth Brauer-Kvam als Velma und Andreja Schneider als Mama Morton – startet nämlich eine neue Reihe mit Leichter Muse aus der DDR.

Gerad Natschinskis Schlager-Schnurre aus dem VEB Berliner Schick macht den Anfang, dafür wird extra ein Theaterzelt mit 700 Plätzen vor dem Roten Rathaus aufgestellt. Es inszeniert Axel Ranisch, frei nach dem Libretto-Motto: „Ich mache stur nur uff Fijur“. Oder, wie Schiller formulierte: „Soll sich mein hochfliegender Geist an den Schneckengang der Materie ketten?“

Als neue Kinderoper wird „Nils Holgerssons wundersame Abenteuer“ von Elena Kats-Chernin herauskommen, im Advent führt Max Hopp als Gastgeber durch Offenachs „Banditen“, für Fans der Barockmusik gibt es Händels „Herkules“ und beim Festival „Schall und Rausch“ wird das zeitgenössische, popkulturelle Musiktheater gefeiert.

Die wunderbaren Chorsolisten führen Mendelssohns „Antigone“-Schauspielmusik auf (mit altgriechischem Originaltext!), neben der hauseigenen Kapellmeisterin Erina Yashima wird auch die polnische Dirigentin Marzena Daikun musikalische Akzente setzen. Und es gibt natürlich jede Menge Education-Aktivitäten für Menschen jeden Alters.

„Was ist der langen Rede kurzer Sinn?“ Nix wie hin!