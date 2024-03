Die Oscars nach den Streiks Die Show muss weitergehen

Einen Seitenhieb auf die Hollywood-Streiks wird sich Late-Night-Host Jimmy Kimmel am Sonntagabend in seiner Funktion als Moderator der Oscar-Verleihung sicher nicht nehmen lassen. Schließlich gehörte er selbst zu den Unterstützern (und Betroffenen) des Autorenstreiks, obwohl Kimmel seine Zwangspause finanziell vermutlich besser überstanden haben dürfte als viele in der Filmbranche.