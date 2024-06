Die Outdoor-Performance „Greyline“ im Park am Gleisdreieck Tanz mit den Elementen

Bei vielen Freiluft-Aufführungen geht es vor allem darum, vor malerischer Kulisse zu spielen. Renae Shadler folgt da einem anderen Ansatz. Die australische Choreografin, die schon länger in Berlin lebt, untersucht in ihren Arbeiten, wie wir unsere Umwelt formen und wie wir von ihr geformt werden. Die vom Radialsystem organisierte Outdoor-Performance „Greyline“ führte sie am Wochenende im Park am Gleisdreieck auf, bei wechselhaftem Wetter. Immer wieder schoben sich dunkle Wolken vor die Sonne. Die fünf Tänzer sind auf alles eingestellt, denn Wind und Wetter bestimmen hier auf entscheidende Weise, welchen Verlauf die Performance nimmt.