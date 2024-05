Die Star-Sopranistin Asmik Grigorian Kunst des Mitleids

Asmik Grigorian schaut sich um, blickt nach oben und schließt die Augen. Im Nu füllt Ihre kraftvoll sich verströmende Stimme den Kammermusiksaal, bis unter die Decke. Ihre schiere Präsenz verschlägt einem den Atem: die Spitzentöne wie glühender Stahl, das seidige Piano, die entrückten Pianissimi, die besonders in der Höhe wie aus anderen Sphären erklingen. Noch dazu gestaltet die litauische Sopranistin jede einzelne Phrase mit feinsten Nuancen, verleiht jedem Ton eine besondere Aura.

Hier eine winzig veränderte Farbnuance, ein mal hauchzartes, mal voluminöses Vibrato, dort ein unvermuteter Schattenwurf – oder Grigorians Gesang hellt sich unvermittelt ins Strahlende auf, einer plötzlich aufblühenden Rose gleich. Die litauische Ausnahme-Sopranistin, ein Weltstar seit ihrer Salome 2018 in Salzburg, singt bei ihrem Berliner Recital Lieder von Peter Tschaikowsky und Sergej Rachmaninow, begleitet von ihrem Landsmann Lukas Geniušas. Wobei „Begleitung“ der falsche Begriff ist: Der 33-jährige Virtuose musiziert auf Augenhöhe mit der Sängerin. Die gleiche emotionale Intensität, der gleiche furchtlose Zugriff, die gleichermaßen minutiöse Modellierkunst – auch bei seinen vier Solo-Stücken, darunter Rachmaninows harmonisch höchst verwegenes Des-Dur-Prélude.

Grigorian, Jahrgang 1981, bezeichnet die Romanzen dieses Meisters der Schwermut gerne als „Mini-Opern“, einige davon hat sie bereits 2022 mit Geniušas für Alpha Classics auf CD eingespielt. Tschaikowskys Lieder mit Versen von Tolstoi oder Goethe mögen mit ihrer schlichten Melodik lyrischer, intimer erscheinen, aber auch sie bergen dramatisches Potenzial.

Grigorian „spielt“ nicht: als sei Singen die natürlichste Ausdrucksweise der Welt

Dabei verleiht Grigorian all diesen Miniaturen über vergebliche Liebe, verwehrte Sehnsüchte oder den im Jenseits geträumten Traum vom irdischen Glück nie den Eindruck des Inszenierten, schon gar nicht eines affektierten Selbstmitleids. Im Gegenteil, ihr Duktus des Selbstverständlichen frappiert. Als sei das Singen die natürlichste Ausdrucksweise der Welt und gehe dem Sprechen voraus. „Nichts mehr tun, alles passiert von allein“, so hat sie kürzlich in der „Süddeutschen“ ihren Idealzustand bei einer Opernaufführung beschrieben.

Ob sie den Sternenhimmel besingen („Weil’ ich, wie einstmals, allein“) oder den Trost der Natur im gebetsähnlichen „Ich segne euch, Wälder“ oder das Verlustgefühl in ein herzergreifendes Fortepiano fassen („Heiß mich nicht reden“), Tschaikowskys Lieder künden von einem Schmerz, der einsam macht. Der Komponist durfte seiner Homosexualität zeitlebens nicht nachgehen. Grigorian erklärt sich mit ihm solidarisch. Am Ende, bei Rachmaninows Tschechow-Vertonung „Wir werden ausruhen“, singt sie vom Mitleid, in dem „all das irdische Übel“ eines Tages aufgehen wird. Was für eine hochaktuelle Utopie.

Im anschließenden Publikumsgespräch erweist sich der Opernstar als bodenständig, zugewandt und vor allem als humorvoll. Sie teile ihre eigenen Gefühle, wenn sie auf dem Podium steht und singt, sagt sie. Aber das könne sie nur, weil das Publikum seinerseits seine Gefühle im Konzert mit ihr teilt. In wenigen Tagen feiert Asmik Grigorian in Wien ihr 20. Bühnenjubiläum, mit einem heiteren, auch selbstironischen Programm, „A Diva Is Born“. Bisher werde sie dafür bezahlt, die Menschen zum Weinen zu bringen. Ob sie sie auch zum Lachen bringen kann, die Frage macht sie gerade ganz schön nervös. Im Kammermusiksaal hat sie die Lacher damit auf ihrer Seite.