Requiem auf eine Stadt „Melancholie des Widerstands“ an der Berliner Staatsoper

Zwei Stunden bevor die Uraufführung von Marc-André Dalbavies „Melancholie des Widerstands“ über die Bühne der Berliner Staatsoper geht, ziehen am Himmel pechschwarze Wolken auf. Ein Sturm bläht die Backen, und dichte Regenschwaden fegen über die Dächer. Wenig später ist alles vorbei: Das Unwetter muss gespürt haben, dass es gegen die sanfte Düsternis, die aus dem Orchestergraben kriecht, verloren ist.

Auch hier pfeift ein ungemütlicher Wind durch den Saal und dringt durch die Lautsprecher der Ränge. Mitten im Sommer kommt eine Eiseskälte auf, die denen, die von ihr sprechen und singen, deshalb so unheimlich vorkommt, weil ihr kein Schnee folgen wird.

Was, könnte man fragen, ist eigentlich die tatsächliche Finsternis gegen die Finsternis einer künstlerischen Vision? Selbst wenn man der Fiktion einen Moment lang die Herrschaft über die Wirklichkeit gestatten würde, müsste man zugeben: Ein Theatersturm ist kein Hurrikan, bei dem Haus und Hof und Leben auf dem Spiel stehen.

Zum Nachlesen László Krasznahorkais Roman „Melancholie des Widerstands“ liegt in der Übersetzung von Hans Skirecki als Fischer Taschenbuchg vor (464 Seiten, 17 €.) Nächste Vorstellungen: 4./7./10./12.7. Die letzte Vorstellung wird live auf den Bebelplatz übertragen (Eintritt frei).

Zugleich darf man es sich bei der Unterscheidung nicht zu einfach machen. Denn das ganze Raffinement dieses Stoffes von der allmählichen Verdunklung der Welt besteht darin, dass er zeigt, wie viel Paranoia und Zerstörungslust, wie viel Blutrausch und Machtgier in Zerfallsprozesse eingewoben sind, die sich der menschlichen Kontrolle entziehen. Das Wirkliche und das Imaginäre ringen dabei beständig miteinander.

In Becketts Nirgendwo

Der Mann, auf den dies alles zurückgeht, ist der große ungarische Schriftsteller László Krasznahorkai. Die Entstehung seines im Original 1989 erschienenen Romans „Melancholie des Widerstands“ lässt sich nicht denken ohne das Lähmende der späten kommunistischen Jahre. Und doch war er damals schon nicht einfach in der südostungarischen Provinz angesiedelt, sondern in einem an Samuel Beckett erinnernden gottlosen Nirgendwo.

Fast ein halbes Jahrhundert danach findet der Librettist Guillaume Métayer es in einem französischen Nirgendwo wieder, die viele Formulierungen von Krasznahorkai aufgreift. Trostlose Kneipen und Gelsenkirchener Barock in den Wohnzimmern gibt es fast überall.

Das größte Wunder dieses Abends ist vielleicht, dass er sich überhaupt aus Krasznahorkais verwickelten und verwinkelten, absatzlos über Seiten laufenden Sätzen hat entwickeln lassen. Die „Melancholie des Widerstands“ ist ein Sprachkunstwerk, dessen Übersetzungen aus dem Ungarischen allein man schon misstrauen könnte.

Wenn László Krasznahorkai mit seinem Freund, dem Filmregisseur Béla Tarr, nicht schon vor Jahren bewiesen hätte, dass sich seine Romane, allen voran der „Satanstango“, auch in einem anderen Medium wohlfühlen, sprachlich ausgedünnt und in schier endlose Einstellungen gedehnt, könnte man die Oper eines Sakrilegs verdächtigen.

Kampf gegen das Wohltemperierte

Der Zufall will es, dass sich auch der kürzlich verstorbene Péter Eötvös in Krasznahorkais Roman verliebt hatte und mit „Valuska“ seine letzte Komposition für das Musiktheater schrieb. Marc-André Dabalvie und Regisseur David Marton, die gemeinsam auf der Suche nach einem Stoff waren, hatten gar nicht mehr damit gerechnet, dass Eötvös das lange liegengebliebene Libretto noch einmal in Angriff nehmen würde.

Nun gibt es zwei Vertonungen des Romans: Während Eötvös mit „Valuska“ im Guten wie im Schlechten eine moderne Oper schrieb, grell und satirisch, ist die Berliner „Melancholie des Widerstands“ eine musikalische Multimedia-Performance. Der offizielle Untertitel lautet „Eine filmische Oper“. Statt auf der Vorderbühne, wo vor allem Monsieur Esther (Matthias Klink), ein Feind der wohltemperierten Stimmung, mit der Regulierung seines Steinway kämpft, findet das Gros der Aktion in den Kulissen statt. Live-Kameras übertragen das Geschehen auf eine große Leinwand.

Die Vorzüge liegen darin, dass sie die Beschränkungen der Guckkastenbühne überwinden und ein dichtes Erzählen mit Schwenks, Zooms, Rückprojektionen und Schnitten ermöglichen. Überdies erübrigt sich das Outrierte großer Gesten und bis zum Zerreißen gespannter Stimmbänder: Ein Augenzwinkern und ein vergleichsweise natürliches Stimmvolumen reichen aus. Leider fühlt sich Marton bemüßigt, den Zuschauern das Verfahren zu demonstrieren, indem er Kamera und Mikrofonangel auf die Schienen der Vorderbühne rollt.

David Marton hat schon zuvor kinematografische Mittel eingesetzt, unter anderem in einer wunderbaren Aktualisierung von Henry Purcells um jazzige Exkurse erweiterten Oper „Dido und Aeneas“. Nun hat er es, szenisch sichtbar von Béla Tarrs „Werckmeisterschen Harmonien“ inspiriert, auf die Spitze getrieben. Zusammen mit Dabalvies postimpressionistischer Eleganz schafft er ein Stück Musiktheater, das sich nur um den Preis der Zerstörung in seine Einzelteile zerlegen ließe.

Zauberwort Metatonalität

Metatonalität heißt das Zauberwort, das sich Dabalvie unter Bezug auf dessen Erfinder Claude Ballif auf die Fahne geschrieben hat: ein Tonales und Atonales verschmelzendes System, in dem sowohl Melodienseliges wie Hochchromatisches Platz findet. Explizit symphonische Formen und oratorienhafte Teile, vom „Dies irae“ bis zum „Stabat mater“, mischen sich mit Operettenanklängen und Bachscher Präludienwürde.

Insgesamt könnte man vom Requiem auf eine Stadt sprechen, die unter den Anzeichen einer bevorstehenden Apokalypse längst aus den Fugen geraten ist. Wie hypnotisiert von einem Zirkus, der mit einem Riesenwal und einem tyrannischen Herzog anrückt, der angeblich nur zehn Kilo wiegt, aber drei Augen hat, beschleunigt sie ihren Untergang selbst. Hooligans legen sie in Schutt und Asche.

Dabalvies Musik, über der gerne eine Celesta glitzert, ist in dieser Parabel auf den ewigen Kampf zwischen Ordnung und Chaos ein oft flächiger Soundtrack, der jede Wendung des Plots akzentuiert. Der stimmliche wie dramaturgische Mittelpunkt ist der Briefträger Valouchka: ein eher in den Sphären kosmischer Ordnung als auf Erden beheimateter Parsifal, der in seiner willenlosen Unschuld schließlich doch zum Schuldigen wird.

Der Countertenor Philippe Jaroussky, der hier zum ersten Mal einen ganzen Abend lang Zeitgenössisches singt, spielt ihn als großes Kind mit aufgerissenen Augen. Insbesondere die Arie „Je suis le votre“, mit der er sich den mörderischen Aufrührern anschließt, nimmt einem den Atem. Valouchka bezahlt sein Einverständnis mit der Ermordung seiner Mutter Rosi Pflaum (hinreißend: die Sopranistin Sandrine Piau). Aber er hat Glück: Die neue Gebieterin über den verwüsteten Stadtstaat, Madame Esther (dämonisch: die Mezzosopranistin Tanja Ariane Baumgartner), sorgt dafür, dass er mit dem Leben davonkommt.

Man kann Oper künftig nicht immer so inszenieren. Dieses eine Mal war es ein Triumph.