Dirigentin Joana Mallwitz kommt nach Berlin Volle Power zum Start

Sebastian Nordmann könnte zufriedener nicht sein. Der Intendant des Konzerthauses kann bei der Saisonpressekonferenz mit Joana Mallwitz nicht nur eine der begehrtesten deutschen Künstlerinnen präsentieren, die sich für mindestens fünf Jahre an den Gendarmenmarkt hat engagieren lassen. Sondern eben auch die erste Berliner Chefdirigentin, die keine Fiktion ist – so wie Kate Blanchett als philharmonischer Generalmusikdrachen in dem Spielfilm „Tar“.

Die neue Saison Am 31. August gibt Joana Mallwitz ihren offiziellen Einstand als neue Chefdirigentin des Konzerthausorchesters. Sie dirigiert dann Werke von Mahler, Weill und Prokofjew. Die Dirigentin hat einen Fünf-Jahres-Vertrag abgeschlossen. In ihrer ersten Saison wird sie 36 Mal am Gendarmenmarkt zu erleben sein.

Joana Mallwitz, geboren 1986 in Hildesheim, erstes Engagement mit 19 Jahren in Hildesheim, ab 2014 Musikchefin am Opernhaus von Erfurt, ab 2018 dann am Staatstheater Nürnberg, mag nicht gerne darüber reden, ob sie es als Frau in der Männerdomäne des Dirigierens besonders schwer hatte, oder ob es gar Quoten für eine größere Geschlechtergerechtigkeit in ihrem Beruf geben sollte. Sie möchte einfach nur Musik machen.

Dirigentin Joana Mallwitz und das Konzerthausorchester Berlin © Martin Walz

Stolz betont der Intendant, dass sie nicht etwa mehrere Chefinnen-Jobs gleichzeitig hat, wie in der Branche durchaus üblich, sondern dass sie sich ganz auf ihre Position beim Konzerthausorchester konzentrieren wird. Natürlich macht die Vielgefragte weiterhin Gastauftritte – so dirigiert sie im Dezember beispielsweise eine „Rosenkavalier“-Serie an der Lindenoper -, aber in ihrer Antritts-Spielzeit bringt es Joana Mallwitz auf die beachtliche Zahl von 36 Konzerten am Gendarmenmarkt.

Große Romantik ist dabei – mit dem „Artist in Residence“ des Konzerthauses, dem Geiger Augustin Hadelich, interpretiert sie das Brahms-Konzert sowie ein neues Werk des Iren Donnacha Dennehy -, aber sie legt auch einen Schwerpunkt auf die Werke von Kurt Weill aus seinen Berliner Jahren, oder setzt Benjamin Brittens „War Requiem“ aufs Programm.

Reisen ins Innere der Partituren

Bei einer „Mostly Mallwitz“-Woche im November wird sie als Pianistin zu erleben sein, ein Wandelkonzert zum Thema Tanz leiten, mit der Orchesterakademie des Hauses auftreten und ein Kinderkonzert anbieten. Vermittlungsarbeit liegt ihr sowie sehr am Herzen: Bei den moderierten Expeditionskonzerten“, die sie vor elf Jahren erfunden hat, lädt sie jetzt auch das Berliner Publikum ein zu Entdeckungsreisen ins Innere der Partituren. Und in den neuen „Night Sessions“ will sie sich und ihre Musiker:innen stilistisch maximal herausfordern.

Charmant, begeisterungsfähig - und schlagfertig

Bei einer so starken Präsenz von Joana Mallwitz bleibt in der nächsten Saison gar nicht so viel Platz für andere künstlerische Positionen. Zumal das Konzerthausorchester ja auch noch auf absolut liebenswerte Weise einen engen Kontakt zu seinen früheren Leitern hält. Der scheidende Chef Christoph Eschenbach wird 2023/24 vier Programme erarbeiten, sein Vorgänger Ivan Fischer drei. Sieben Gastdirigenten werden am Gendarmenmarkt erwartet, Spezialisten für Barockes wie Ton Koopman oder der Dresdner Kreuzchor-Kantor Martin Lehmann, außerdem Michael Sanderling, Joshua Weilerstein, Marc Albrecht, Francois Leleux und Jurai Valcuha.

Bei der traditionelle „Hommage“ soll im Februar 2024 eine Grande Dame des Klaviers gefeiert, Elisabeth Leonskaja. An allen elf Terminen wird sie stets auf der Bühne mit dabei sein.

Auf dem Titelbild der Saisonvorschau-Broschüre wirkt Joana Mallwitz überraschend unnahbar, ja geradezu verpanzert: ganz in Schwarz gekleidet, mit einem Rollkragenpullover, der bis zum Kinn reicht. Live auf der Bühne aber ist sie bei der Pressekonferenz äußerst charmant, berichtet begeistert von ihren Projekten, lächelt strahlend in die Runde. Die Maestra als Menschenfängerin.

Auf meine Frage, wie sie Karriere und Familienleben in der Balance hält, ob ihr Mann, der Tenor Simon Bode, jetzt beruflich zurückstecke, um Zeit für ihr kleines Kind zu haben, antwortet Joana Mallwitz schlagfertig: „Hinter jedem erfolgreichen Menschen steht immer ein tolles Team!“