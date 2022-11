Diskussion zur Berlinale und Alfred Bauer Wo Opfer auf Täter trafen

Auf der Webseite der Berlinale hat sich wenig getan. Das Publikumsfestival geizt nach wie vor mit einfach zugänglichen Informationen über seinen Gründungsdirektor Alfred Bauer und dessen NS-Vergangenheit. Zwar weist eine Pressemitteilung auf die jüngste Studie hin, auch wurde letztes Jahr ein Disclaimer eingestellt, der auf die 2020 bekannt gewordene Verschleierung von Bauers einflussreicher Tätigkeit als NS-Filmfunktionär hinweist.

Aber im Archiveintrag zum Gründungsjahr 1951 heißt es wie gehabt nur knapp, Bauer sei „für die Reichsfilmkammer und nach Kriegsende als Filmreferent für die britische Militärregierung tätig gewesen“. Keine Bitte um Entschuldigung für die eigenen Versäumnisse, keine Revision der Archivtexte.

Am Mittwoch befasste sich eine Diskussionsrunde im Hebbel am Ufer mit den Ergebnissen der vom Festival beauftragten Studie des Münchner Instituts für Zeitgeschichte; 2021 hatte das IfZ bereits eine Vorstudie zur Causa Bauer und den Anfängen der Berlinale veröffentlicht.

Eine spärlich besuchte Runde – was vielleicht auch daran liegt, dass zwar die Verfasser der Studie Andreas Malycha und Wolf-Rüdiger Knoll teilnahmen, die Filmemacher:innen Annekatrin Hendel und Felix Moeller sowie die Kulturwissenschaftlerin Stefanie Mathilde Frank. Nicht aber Carlo Chatrian als künstlerischer Berlinale-Leiter, auch nicht die Filmhistoriker der Stiftung Kinemathek, die die Versäumnisse in Sachen Bauer zu verantworten haben. Berlinale-Geschäftsführerin Mariette Rissenbeek begrüßt nur kurz und verspricht noch einmal Transparenz im Umgang mit dem eigenen Erbe.

Bauer war ein Opportunist, ein Karrierist, ein Netzwerker mit ausgeprägtem Behauptungswillen, fasst Malycha zusammen. Eine braune Kontinuität sei jedoch nicht festzustellen, die Filmauswahl der ersten Festivaljahre war nicht ideologisch kontaminiert. Vielmehr habe Bauer dem in den 50er Jahren vorherrschenden Trend zum Apolitischen Rechnung getragen. „Ein typischer Fall“, ergänzt IfZ-Direktor Andreas Wirsching, der die Runde moderiert.

Interessant sei gleichwohl zweierlei. Zum einen, dass Bauers NS-Verstrickung Bauers, der laut Gauleiter-Zeugnis „ein eifriger SA-Mann“ war, der Berliner Senatsverwaltung nicht unbekannt war. Zum anderen der Blick auf die Berlinale als Mikrokosmos der jungen Bundesrepublik. Wie arbeiteten sie in der Gründungsphase zusammen, NS-Funktionäre (zu denen auch die Filmfunktionäre Oswald Cammann und Günter Schwarz gehörten), Widerstandskämpfer wie Theodor Baensch, Holocaust-Überlebende, Remigranten und Vertreter der Siegermächte?

Der Zoo Palast bei der Eröffnung der VII. Internationalen Berliner Filmfestspiele, 1957. © Foto: picture alliance / dpa

Also kein Skandal? Annekatrin Hendel („Familie Brasch“, „Schönheit und Vergänglichkeit“ lenkt den Fokus dankenswerterweise gleich auf die Gegenwart: „Was sagt es über uns heute aus, dass ein Hobbyhistoriker die Sache aufgedeckt hat?“ Beim braunen Erbe der Documenta und ihres Mitgründers Werner Haftmann hatten die Kunsthistoriker die Aufarbeitung gestartet, bei der Berlinale waren es die Medien. Die „Zeit“ hatte die Hinweise des Hobbyhistorikers Ulrich Hähnel Anfang 2020 aufgegriffen - woraufhin das Festival seinen Alfred-Bauer-Preis erst aussetzte und dann abschaffte.

Auch Stefanie Mathilde Frank ist erstaunt, wie heute noch jemand überrascht darüber sein kann, dass ein 1911 geborener Jurist und Reichsfilmintendanz-Referent ein Nazi war. Hinweise auf Bauers Vorgeschichte gab es zu Genüge, teils noch zu seiner Amtszeit, also vor seinem Ausscheiden 1976. Das Versagen der Filmhistoriker-Zunft wird jedoch nicht auf dem Panel thematisiert, auch wenn Andreas Wirsching darauf aufmerksam macht, dass seit 25 Jahren über Kontinuitäten diskutiert wird, in der Politik wie in den Ministerien oder der Wirtschaft.

Wirsching nennt die Kultur einen „Latecomer“. Angesichts etwa der Emil-Nolde-Debatte und der DHM-Ausstellungen über die Kontinuitäten in der Kunstszene und schon länger vorliegender Theater-Forschungen fragt sich, wieso gerade die Kinobranche und das populäre Kunst- wie Unterhaltungmedium Film besonders spät dran sind.

Was sagt es über uns heute aus, dass ein Hobbyhistoriker die Sache aufgedeckt hat? Annekatrin Hendel, Filmemacherin

Höchste Zeit also für nähere, anschauliche Betrachtungen der Stunde Null, die keine war. Möglichst nicht nur mit verdienstvollen, aber eher spröden Podien, weiteren Experten-Forschungen (etwa zum erst jetzt aufgetauchten persönlichen Bauer-Nachlass) oder mittels der für 2023 angekündigten Veröffentlichung der Studien. Wie konnte die Berlinale mit einem NS-belasteten Direktor ein „Schaufenster der freien Welt“ werden, ein Leuchtturm der Demokratie und Weltoffenheit? Welches Leid, welchen Schmerz müssen die NS-Opfer bei der Kooperation mit NS-Tätern empfunden haben?

Mehr zu den spannenden Festival-Anfängen bitte auch auf der nächsten Berlinale

Christiane von Wahlert, Leiterin der Murnau-Stiftung, spricht aus dem Publikum kurz die Biografie des jüdischen Produzenten Erich Pommer an. Er war 1946 aus dem Exil zurückgekehrt, half als oberster Filmoffizier der US-Militärregierung beim Wiederaufbau der Filmindustrie, ging aber nach drei Jahren enttäuscht wieder nach Amerika.

Geschichte besteht aus Geschichten, aus menschlichen Beziehungen. Wolf-Rüdiger Knoll referiert kurz, wie Bauer im Gründungsjahr einen Film von NS-Propagandaregisseur Karl Ritter („Stukas“) unterbringen wollte und vorschlug, Ritters Namen einfach zu unterschlagen. Die Senatsverwaltung unter Leitung von Joachim Tiburtius, Mitglied der Bekennenden Kirche, lehnte dies strikt ab. Ein Stoppschild, wie Felix Moeller („Jud Süß 2.0“, „Sympathisanten“) es nennt, das Bauers künftigen Kurs offenbar prägte.

Die Mechanismen des Weiterlebens, der Kompromisse und Zweckbündnisse sowie der Verdrängung zugunsten der Sehnsucht nach Unterhaltung und internationalem Flair, all das wäre ungemein spannend zu sehen.

Carlo Chatrian ist gebürtiger Italiener, beim Filmfest Venedig wird bis heute die nach einem einflussreichen Faschisten benannte Coppa Volpi als Darsteller:innenpreis vergeben. Unter der neuen Regierung von Giorgia Meloni dürfte sich daran kaum etwas ändern. Die Berlinale hat die Chance, die historischen Erkenntnisse für die Selbsterkenntnis unserer ebenfalls zunehmend von rechts bedrohten Gesellschaft zu nutzen. Bitte auch bei den 73. Filmfestspielen im nächsten Februar.

Zur Startseite