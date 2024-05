Doch kein „Anti-Italiener“ Max Liebermanns Beziehung zum Sehnsuchtsland

Max Liebermann und Holland, Max Liebermann und Frankreich – die europäischen Verbindungen des Urberliner Malers sind immer wieder beleuchtet worden. In den Niederlanden fand er eine Kunst, die seinem nüchternen Naturell entsprach, in Frankreich die großen Anreger zu Licht und Farbe. Nur Italien, dieses Sehnsuchtsland früherer Generationen, kommt in Liebermanns Reisetätigkeit nicht vor.

Ein Irrtum, immer wieder tradiert und nie genauer untersucht. So jedenfalls stellt es sich in der neuen Ausstellung der Liebermann-Villa am Wannsee dar, deren Garten, dieser so oft vom Hausherrn gemalte, es an Farbenpracht gerade jetzt mit jedem italienischen Konkurrenten aufnehmen könnte. „Max Liebermann in Italien“ heißt die konzentrierte, von der jungen Kunsthistorikerin Alice Cazzola erarbeitete Übersicht, die weniger mit Bildern prunken kann, als vielmehr dieses unerforschte Kapitel in allen Verästelungen darzulegen.

Max Liebermanns Porträt des italienischen Malers Umberto Veruda von 1899. © Archivio fotografico del Museo Revoltella - Galleria d’Arte Moderna, Trieste

Wie eine Inkunabel liegt der Band der Goethe-Gesamtausgabe mit der „Italienischen Reise“ in einer Vitrine, mit zarten Anstreichungen von der Hand Liebermanns. Er hatte diese Bibel der Italien-Wallfahrer so gründlich gelesen wie nur irgendein Italien-Süchtiger vor ihm. Doch er zögerte lange, in das Land zu reisen, von dem er fürchtete, seine Kunst werde ihm nicht standhalten.

Italien sei „zu pittoresk“, schrieb er in einem Aufsatz noch 1900, als er schon ein paar Reisen gen Süden hinter sich hatte, darunter nach Venedig zur allerersten Biennale 1895. Dort wurde ihm sogleich einer der Hauptpreise für ein dort gezeigtes Gerhart-Hauptmann-Porträt zugesprochen (er reichte das Preisgeld für notleidende Kollegen weiter).

Segnung des Papstes

Erst allmählich erschloss sich ihm, der sich ironisch einen „verhärteten Anti-Italiener“ nannte, die so unendlich reiche Kunst-Landschaft Italiens, zuallererst 1878 in Venedig – mit 31 Jahren! –, später in Florenz, Mailand und schließlich Rom, wo er denn doch einige Ansichten vor allem zeichnete, aber auch in impressionistischer Flüchtigkeit festhielt wie die hier ausgestellten Ansichten vom Monte Pincio.

Sein großes Gemälde von einer Segnung des Papstes in der Sixtinischen Kapelle, die schon 1979 an der so wichtigen Retrospektive der West-Berliner Nationalgalerie nicht teilnehmen konnte, ist auch hier durch eine dunkle Vorstudie vertreten.

In Venedig interessierten ihn nicht die Postkartenmotive etwa vom Markusplatz, sondern Blicke in schmale Gassen, eng bedrängt von Häusern und ohne freien Himmel. Unspektakulär, wie seine Motive stets waren, sind auch diese in kleinen Hochformaten notierten Zufallsansichten.

Porträt eines befreundeten Malers

Später kamen persönliche Kontakte hinzu, etwa zu dem jungen, tragisch früh verstorbenen Malerkollegen Umberto Veruda, den Liebermann 1899 in einem eindrucksvollen Porträt festhielt, ein, wenn nicht das Hauptwerk der jetzigen Ausstellung. Allerdings hat das Bild nichts von italianità, sondern orientiert sich eher am späten Frans Hals, womit sich Liebermann wieder auf vertrautem Terrain bewegte.

Das Gemälde kommt übrigens aus Triest nach Berlin und belegt, dass Liebermanns Kunst durchaus in Museen des Landes vertreten ist, so auch in den Florentiner Uffizien, zu deren berühmter Porträtsammlung Liebermann ein Selbstbildnis beisteuern durfte.

Die jetzige Ausstellung wird im Herbst in der römischen Casa di Goethe zu sehen sein, diesem einzigen der deutschen Kunst gewidmeten Museum in Italien. Mit ihm wurde bei dem Ausstellungsvorhaben kooperiert, und so ist auch der schmale, aber inhaltsreiche Katalog zweisprachig erschienen, als Zeugnis für die bis jetzt unterschätzte Verbindung Liebermanns in den Süden. „Anch'io in Italien!“, jubelte der Maler 1893 brieflich aus Florenz und bezog sich damit überdeutlich auf Goethe. Ganz hatte er sich dem Erlebnis Italiens als Bildungsziel nicht entziehen können, doch blieb er reserviert.