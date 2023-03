documenta 16 Sechs Fachleute für die Weltkunstschau 2027

Der Aufsichtsrat der documenta hat sechs Fachleute aus aller Welt berufen, die die 16. Ausgabe der Weltkunstschau im Jahr 2027 vorbereiten sollen. Aufgabe der Kommission ist unter anderem, eine Künstlerische Leitung für die Kasseler Ausstellung auszuwählen. Diese Entscheidung werde „für Ende 2023, Anfang 2024 angestrebt“, heißt es.

In die Kommission berufen wurden die israelische Künstlerin und Psychoanalytikerin Bracha Lichtenberg Ettinger, die Professorin am Shanghai Institute of Visual Art und ehemalige Chefredakteurin der Zeitschrift „Art World“, Gong Yan, der indische Schriftsteller, Kulturtheoretiker, Kunstkritiker und Kurator Ranjit Hoskoté, der Schweizer Kunstkritiker und Romanautor Simon Njami, die österreichische Kuratorin und Professorin Kathrin Rhomberg sowie die kolumbianische Kuratorin Maria Inés Rodriguez. Sie hätten nun Zeit, „die besten und innovativsten Konzepte für Kassel zu gewinnen“.

Die vom indonesischen Kollektiv runagrupa kuratierte documenta fifteen geriet 2022 wegen Antisemitismus-Vorwürfen zu einem Desaster. Der Aufsichtsrat kündigt an, er wolle „die Verfehlungen“ aufarbeiten. (Tsp)

Zur Startseite