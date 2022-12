Dokumentarfilm über Ennio Morricone Der scheue Maestro

Zu Ennio Morricone haben verdammt viele Menschen etwas zu sagen. Dutzende Köpfe äußern sich in Giuseppe Tornatores Dokumentarfilm „Der Maestro“ über den Mann, der mit Coyotenruf und Mundharmonika den Sound des Kinos für immer verändert hat. Schlagersänger mit gefärbten Haaren, wackelige Kommilitonen vom Konservatorium, aufgekratzte Jazzgitarristen, gewichtige Regisseure.

Man muss sie nicht alle kennen und schafft es bei den vielen Äußerungshäppchen oft auch gar nicht, den kurz dazu eingeblendeten Namen zu erhaschen. Manchmal sagt so ein Kopf auch nur: „Er ist ein Genie!“

Er wollte immer wieder aufhören mit der Musik für den Film

Das klingt nicht nach einer liebevollen, beziehungsreichen Filmbiographie, mit der man sehr glücklich zweieinhalb Stunden seines Lebens verbringt - und es jederzeit wieder tun würde. Doch Tornatore gelingt in seiner Hommage etwas Magisches: Aus diesen sprechenden Köpfen, Filmzitaten und Parallelmontagen entsteht Musik, eine vielstimmige und unerhört berührende dazu.

Der Regisseur von „Cinema Paradiso“ gibt hier etwas zurück. Morricone hatte für die Liebeserklärung an das Kino des damals noch unerfahrenen jungen Regisseurs die Musik geschrieben. Nun revanchiert er sich mit einem klingenden Lebensbogen, der in eine gewaltige Vokalsymphonie mündet.

Zum Film Ennio Morricone - Der Maestro (Ennio) Italien 2021. Regie: Giuseppe Tornatore. Mit: Clint Eastwood, Quentin Tarantino, Oliver Stone, Hans Zimmer, Bruce Springsteen. 150 Minuten

Es beginnt mit dem Klicken eines Metronoms. Morricone beginnt seinen Arbeitstag in seiner weitläufigen römischen Wohnung, in der ihn Schichten von Partituren und CDs umgeben. Etwas Gymnastik, dann geht es schnellen Schritts ans Werk, der Bleistift saust übers Notenpapier. Immer wieder hat er seiner Frau Maria versprochen, aufzuhören mit der Filmmusik, manchmal waren es 20 komplette Soundtracks pro Jahr.

1980 ist Schluss, 1990, 2000. Zuletzt hat Morricone zu seinem 90. Geburtstag angekündigt, ab sofort ausschließlich für den Konzertsaal zu komponieren, er müsse vorher lediglich ein paar Dinge fertigstellen. Mit 91 ist er in seiner Wohnung, die für ihn Klangarchiv und Werkbank war, gestürzt und wenige Tage darauf gestorben.

Morricone interviewen zu dürfen, war ein zweifelhaftes Glück. Der Maestro sprach grundsätzlich nur Italienisch, obwohl ihn eine lange Freundschaft mit Hollywoodstars wie Clint Eastwood verband und er mit vielen Regisseuren zusammenarbeitete, die seiner Heimatsprache nicht mächtig waren.

Wenn er nicht komplett die Kontrolle behalten konnte, fühlte Morricone sich unwohl, schien hinter seiner starkgerahmten Brille unendlich weit weg und dozierte über akustische Verhältnismäßigkeiten so abstrakt, dass nach dem Dolmetschen kaum noch etwas übrigblieb.

Mit der Trompete die Familie ernähren, auch wenn die Lippen platzen

Giuseppe Tornatore gelingt es nicht nur, Morricone zum Sprechen zu bringen. Der scheue Großmeister der sekundengenauen Emotionen zeigt sich ihm weitgehend ungeschützt, ja verletzlich. Hart war seine Kindheit, sein Vater, ein Trompeter, verlangte von seinem Sohn, es genauso zu machen wie er: Die Familie ernähren, auch wenn die Lippen platzen.

Am Konservatorium war der arme Trompeter („Er lebte von Brot, Palestrina und Monteverdi“) ein Außenseiter in der Kompositionsklasse von Goffredo Petrassi, nach dessen Anerkennung Morricone sich sehnte. Für Petrassi war alles jenseits der absoluten Kunstmusik Prostitution. Und er schlug damit eine Kerbe, die selbst den weltberühmten, beschämend spät endlich auch Oscar-gekrönten Filmkomponisten noch schmerzt.

„Ich weiß, du wirst es wieder gutmachen“, soll Petrassi seinem hochbegabten Schüler einmal gesagt haben. Und man kann miterleben, wie aus diesem Keim Morricones Lebenserzählung gewachsen ist. Noch ohne Namensnennung arrangiert er Schlager und schenkt ihnen etwas Unverwechselbares durch den Einsatz konkreter Musik: ein Scheppern von Konservendosen, ein Küchenhandschuh, der ins Spülwasser schlägt.

Seine Wohnung war für Morricone Klangarchiv und Werkbank. © Plaion Pictures

Kleine Widerhaken im Pop-Einerlei werden zu seinem Markenzeichen. Er schmuggelt Taktrückungen und Kontrapunkte in die Unterhaltungsmusik ein, die unerkannt ihre Wirkung tun. Morricone nimmt an den Darmstädter Ferienkursen teil, erlebt Performances von John Cage und gründet ein Avantgardeensemble, mit dem er improvisierte Geräuschtonspuren aufnimmt.

Späte Rache am Western-Genre

Schicksalhaft wird die Wiederbegegnung mit einem Schulfreund: Mit Sergio Leone verbindet Ennio Morricone eine tiefe Partnerschaft, von der sich der Musiker mühevoll emanzipieren muss. Die Musik zu „Spiel mir das Lied vom Tod“ kennt jeder, umso stärker beharrt Morricone darauf, dass lediglich fünf Prozent seiner Kompositionen Western gelten. Später wird er seine Musik zu Tarantinos „The Hateful Eight“ seine Rache am Genre nennen.

Er strebt nach Größerem, er sucht ein System, in dem es keine Trennung in U und E mehr gibt. Etwas, das den Schmerz vergessen macht, nur ein armer Trompeter zu sein, der angeheuert wird, um ein bisschen für Stimmung zu sorgen. In Giuseppe Tornatores wunderbarer Filmsymphonie rundet sich zum Oratorienton von „The Mission“ ein Leben, das mit Skrupeln und Scham gerungen hat und in der Musik Katharsis fand.

