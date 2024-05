Drei US-Designpreise für den Tagesspiegel Ein Gefühl der Leichtigkeit

Der Tagesspiegel wurde in diesem Jahr anlässlich des 45. Designwettbewerbs der US-amerikanischen Society for News Design (SND) mit drei Auszeichnungen bedacht. Mit jeweils einem Award of Excellence in der Kategorie „Best local Cover“ wurde die Titelseite des Berlin-Buchs vom 10. Juli 2023 („Berlin macht den Abflug“) sowie vom 1. Oktober 2023 („Wie unterschiedlich sind wir?“) prämiert.

In der Kategorie „Best Front Page“ wurde zudem die Titelseite der Sonntagsausgabe vom 31.12.2023 ausgezeichnet. Diese letzte Titelseite des vergangenen Jahres zeigt mit dem „Personal des Jahres“ die persönliche Retrospektive des Künstlers Klaus Stuttmann und seine besten Karikaturen.

Die Titelseite vom 10. Juli 2023 bezieht sich auf den immer noch problembehafteten Hauptstadt-Flughafen BER, der vor allem in der Ferienzeit vor großen Herausforderungen steht. Der Artikel bietet den Lesern eine Anleitung, wie man sich auf dem Flughafen am besten zurechtfindet und sorgenfrei seinen Urlaub starten kann. Das Papierflugzeug transportiert diesen Gedanken und soll ein Gefühl der Entspannung beziehungsweise Leichtigkeit suggerieren.

Entspannung und Leichtigkeit

Unter der Headline „Wie unterschiedlich sind wir?“ vom 1. Oktober 2023 werden die Geschichten von acht Kindern erzählt, die nach der Wiedervereinigung von Ost- und West-Deutschland geboren wurden. Sie schildern dabei ihre individuelle Sicht der Dinge. Der Artikel zeigt, dass Berlin auch fast 35 Jahre nach dem Fall der Mauer in einigen Bereichen immer noch geteilt zu sein scheint – selbst wenn es heutzutage keinen Unterschied mehr machen sollte, ob man aus West- oder Ost-Berlin kommt.

Der Kreativwettbewerb „Best of News Design“ würdigt herausragende Leistungen in den Bereichen visuelles Storytelling, Design und Journalismus. Die Gewinner wurden von 44 Designern und Bildjournalisten ausgewählt, die in Minneapolis zusammenkamen, um die besten Arbeiten des Jahres 2023 zu bewerten. In der Jury waren mehr als 35 Organisationen aus der ganzen Welt vertreten. (Tsp/sag)