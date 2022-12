„Drei Winter“ im Kino Der Schnee, die Liebe, der Tod

Er kommt aus dem Flachland, trinkt Eistee statt Bier, sitzt in der Kneipe lieber abseits. Die Kellnerin Anna (Michèle Brand) hat sich trotzdem in Marco (Simon Wisler) verliebt, in diesen schweren, bulligen Mann mit den sanften Augen, der wenig redet und sich sehr gemächlich bewegt. Tagsüber hilft Marco dem alten Bauern Alois (Josef Aschwanden) bei den Kühen. Wenn die Olga vom Bullen besprungen wird, steht Marco verlegen daneben, sie muss bald zum Schlachter, weil sie nicht mehr trächtig wird, für eine unnütze Kuh ist kein Platz im Stall. Marco will nicht, dass sie stirbt. Er hat einen großen Tumor im Kopf, wie sich herausstellt, er sagt zu Anna, dass er auch nicht sterben will. Bei der Hochzeit wird ihm schlecht, er muss sich übergeben.

Eine Dorfgeschichte, ein Alpenfilm abseits des Bergsteigers-Genres und jeglicher Alm-Idylle. Der Schweizer Michael Koch hat mit Lainnen und Laien gedreht, Simon Wisler führt im wirklichen Leben einen Hof in Parpan in Graubünden, nach dem Casting wollte er höchstens für zwei, drei Tage vor die Kamera, am besten, wenn es regnet. Auch die anderen Dörfler spielen sich selbst.

Der Dorfchor (der Chor Luzern) kommentiert das Geschehen wie in einer griechischen Tragödie, mit Chorälen und neuen Kompositionen: „Was schlägst du bang, miin Herz“ oder „Komm süßer Tod“, a cappella, es fasst einen an. Die Sängerinnen und Sänger tragen grüne Uniformjacken, sie stehen unter einer gewaltigen Felswand, hoch oben auf der Brücke über dem Tobel oder am nebelverhangenen Vierwaldstätter See.

Und dann fällt kurz eine Bollywood-Crew in das abgelegene Tal ein. Ein indisches Liebespaar schmachtet sich singend und tanzend vor verschneitem Gebirgspanorama an. So nimmt Annas Traum vom Glück für ein paar Minuten Gestalt an, als exotisches Märchen.

Die schroffe Natur, das Gebirge im rauen Winter, das schmale Hochtal, zu dem nur wenig Sonne vordringt, die Serpentinenstraße, über die Anna die Post ausfährt - all das formt das soziale Geschehen in „Drei Winter“. Die Menschen hier müssen malochen, viele haben mehrere Jobs. Es ist harte Arbeit, die Almwiesen nach dem letzten Bergsturz von Felsbrocken zu befreien, Zäune zu setzen oder eine Kuh auszuweiden. Mit Freundin Nicole (Daniela Barmettler), auch eine alleinstehende Mutter, geht Anna höchstens mal zum Aerobic, wenn sie denn Zeit hat. Was soll da ein kranker Bauerngehilfe. Anna steht ihm trotzdem zur Seite.

Im Zentrum von Michael Kochs so dokumentarischer wie archaischer Geschichte steht eine schlichte, große Liebe, eine trotzige, eigentlich unmögliche Beziehung, eine Liebe zum Tod. Der 40-jährige Regisseur aus Luzern hat ihr allerdings ein moralisches Drama hinzugefügt. Der Tumor verändert Marcos Persönlichkeit, trotz einer zunächst vielversprechenden OP beeinträchtigt sie zunehmend seine Impulskontrolle. Einmal holt er sich einen runter, als er mit Annas kleiner Tochter Julia (Elin Zgraggen) alleine zuhause ist. Sie sagt Daddy zu ihm, ist nicht traumatisiert, aber doch sehr verstört.

Im Dorf wussten sie es ja, der ist ein Verrückter. Freundin Nicole sorgt sich zu Recht um die Töchter, schaltet die Behörden ein. Sexualisierte Gewalt? Anna steckt in einem Dilemma. „What is Love“, der Dancefloor-Hit aus den Neunzigern, ihrer beider Lieblingslied, wird zum vergifteten Song.

Zum Film „Drei Winter“ (Dri Winter), Deutschland/Schweiz 2022. Regie und Drehbuch: Michael Koch. Mit: Michèle Brand, Simon Wisler, Josef Aschwanden, Elin Zgraggen. 136 Minuten.



Ein Gerichtsgutachten, Marco wird freigesprochen, hockt arbeitslos bei den Kühen im Stall – die elliptische Erzählweise verdichtet das Drama zu stillen Tableaus. Gesichter im Close-up, Rückenansichten, immer wieder der Nacken von Marco, die Kamera bewegt sich so langsam wie die Protagonisten. Eine Geste der Empathie, „Drei Winter“ erzählt auch vom Mitleid mit der Kreatur, mit Menschen und Tieren, und von den Grenzen des Mitleids.

Der auf der diesjährigen Berlinale uraufgeführte Film verlegt sich nicht zuletzt auf den Klang des Gebirgsalltags. Der rhythmische Schlag der Sensen am steilen Wiesenhang, das Motorraddröhnen auf der kurvigen Straße, vor allem das hohe Sirren des Seilzugs, an dem die Heuballen ins Tal sausen: ein surreales Bild, wenn sie scheinbar vom Himmel fallen und aus dem milchigen Weiß urplötzlich im verschneiten Tal auftauchen. „Drei Winter“ lebt nicht zuletzt von solchen Momenten, in denen die Sprödigkeit in Poesie umschlägt.

Ein Film auch über das Sterben, den Tod. Über die Leiber der Nutztiere nach der Schlachtung, aus denen das Gedärm quillt; über einen Mann, der sagt, bald sei alles vorbei; über eine Frau, die sich weigert, zum Pfarrer beten zu gehen und findet, dass Marco nicht einfach so gehen kann. Bis sie das Fenster neben dem Pflegebett öffnet, ein helles, ebenfalls milchiges Geviert. Draußen liegt Schnee, auf den die Wintersonne scheint.

