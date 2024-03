Dystopische Sky-Serie „Helgoland 513“ Jedes Leben zählt. Manches zählt mehr

Manchmal passt zusammen, was nicht zusammenpassen muss. Mit „Helgoland 513“ (15. März auf Sky und Wow) beschließt Sky die Produktion eigener Serien. Und Deutschlands einzige Hochseeinsel ist im Jahr 2036 das letzte Refugium gesunder Menschen, während weltweit eine Virus-Apokalypse tobt. Auf der Felseninsel sind die Ressourcen knapp, sie reichen nur für 513 Menschen. Die Geburt eines neuen Menschen bedeutet den Tod eines anderen. Darüber bestimmt ein „social ranking“, ein totalitäres Regelwerk, das über den Wert und damit über die Existenz eines Menschen bestimmt.

Sex für Lebensmittel

Der Arzt Marek Storbeck (Alexander Fehling) und die Inselchefin Beatrice Westphal (Martina Gedeck) stehen ganz oben auf der Liste, andere sind weit abgeschlagen. Täglich wird ums Überleben gekämpft, Sex für ein Mehr an Lebensmitteln gehört dazu. Und zum Darwinismus der Inselbewohner kommt eine Bedrohung von außen: Festland-Bewohner um den Grafen (Samuel Finzi) wollen Helgoland erobern, um dort dem sicheren Tod im verwüsteten Hamburg zu entgehen.

Mit Folge fünf stoppt die fortlaufende Handlung, und es wird im Rückblick erzählt, wie es zum Inselregime der Supermarkt-Angestellten Beatrice Westphal gekommen ist, die, so viel sei verraten, die Zahl der maximal 513 lebensberechtigten Helgoländerinnen und Helgoländer schlicht der Anzahl an Hotelbetten auf der Insel entnommen hat. Und da ist der Ehrgeiz des Arztes Storbeck, der ein Gegenmittel zum tödlichen Virus entwickeln will und erst mal seinen infizierten Bruder retten muss.

„Helgoland 513“ teilt die überaus pessimistische Prognose aus, dass es nur sehr wenige Entschlossene braucht, um aus einem Haufen Menschen einen Haufen Mitläufer zu machen. Wer glaubhaft Glück (hier: Überleben) verspricht, der kann auf tätige bis gewalttätige Unterstützung zählen. Ein tödlicher Virus ist der Motor der Volksbewegung, da kommt die dystopische Erzählung sehr nahe an real erlebte pandemische Zeiten heran.

Das Grundgesetz der Selektion

Spannungsexperte Robert Schwentke („Fightplan“, „RED“) ist das Mastermind der Ufa-Produktion „Helgoland 513“, er fungiert als Regisseur, Showrunner, Autor und Produzent der siebenteiligen Near-Future-Dramaserie. Near Future: Die Zukunft darf nicht die Ruine der Gegenwart werden. Drama: Die beschworene Gemeinschaft ist nur ein Deckmantel allfälliger Egoismen. Und sind die Prediger des Gemeinsinns, die Inselchefin und der Arzt, nicht die eigentlichen Hohepriester der Heuchelei?

Wenn Beatrice sagt: „Wir haben unsere Welt verloren, wir müssen eine neue bauen“, dann werden die Argumente zusammengezogen, die jede brutale Handlung rechtfertigen sollen. Und die zum Tode Verurteilten werden gefesselt ins Wattenmeer gezogen, damit sie bei Flut jämmerlich ersaufen. Schuldfragen werden nicht diskutiert, Sühne gibt es im Handumdrehen. Der moralische Kompass dreht sich immer schneller, damit das Grundgesetz der Selektion funktioniert.

Robert Schwentke setzt in den sieben Folgen weit weniger auf Geschwindigkeit denn auf Genauigkeit. Wo immer es die Nachhaltigkeit erfordert, wird das Tempo gedrosselt, damit zur Bewegung der Figuren auch ihre Beweggründe kommen können. Erkennbar ist genug Angst für alle da. Showrunner Schwentke lässt dabei das Grausame mit dem Schwarzhumorigem zusammenschießen.

Beatrice Westphal hat Helgoland und Helgoländer fest im Griff. © Sky Deutschland AG und Sky Deutschland GmbH & Co. KG räumlich und zeitlich uneingeschränkte Exklusivnutzungsrechte.

„Helgoland 513“ verzichtet auf Heldinnen und Helden, es versammelt sich ein Universum der kalten Sprecherinnen und Sprecher. Die Dialoge werden nicht durch Emotionen erwärmt. Mit ihren ästhetischen Mitteln macht die Serie die Gegenwart trostlos. Hamburg ist eine Stadt der grauen Tränen. Selbst das zuweilen strahlende Helgoland zeigt offen die Spuren seiner gesellschaftlichen Depression und Repression. Was nicht wenig und nicht wenige an die ZDFNeo-Serie „Sløborn“ erinnern wird.

Die Inselkönigin Beatrice Westphal ist die interessanteste Figur. Die Gedeck legt es nicht aufs Gefallen an, sie zögert nicht, die unsympathische Raffinesse einer populistischen Aufsteigerin auszustellen. Du musst den anderen immer einen Winkelzug voraus sein, ihnen immer eine Möhre vor die Nase halten, damit sich der Zug der Lemminge formuliert. Selbst Arzt Storbeck hat sich in diesem Spinnennetz verfangen, Alexander Fehling zeigt einen bleichen Menschen, der sich bereitwillig im Homunculus-Spiel bewegt und nicht die Kraft aufbringt, sich daraus zu befreien. Wenn schon Profiteur, dann an vorderster Stelle.

Die Serie besticht durch erstklassiges Ensemble-Spiel, seine tiefgestaffelte Bestbesetzung formuliert aus dem vermeintlichen Zukunfts-Hokuspokus eine bedrängende Frage ins Publikum hinein. Was würdest du für dich und gegen andere tun, wenn es ums eigene Überleben geht?

„Helgoland 513“ ist seiner Produktionsqualität und seiner verarbeiteten Gesellschaftsfragen wegen ein Jubeln und ein Jammern wert: Denn die Serie belegt, wie sehr schade es ist, dass Sky Studios Deutschland eine aufgegebene Produktionsinsel ist.