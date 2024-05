Egidio Marzonas Schenkung an Dresden Ein Schatzhaus schwebt im Barockpalais

ADADADADADA … Wer das Archiv der Avantgarden in Dresden an einem der prominentesten Plätze an der Augustbrücke mit schönstem Blick auf die historische Altstadt besucht, kommt aus dem lautmalerischen Stottern und Staunen kaum mehr heraus. Die Sammlung von mehr als 1,5 Millionen Dokumenten und Objekten, die der italienische Galerist, Verleger und Sammler Egidio Marzona über 40 Jahre zusammengetragen und 2016 den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden geschenkt hat, sprengt alle bekannten Kategorien und Dimensionen.

Rund 5000 Aktenordner voller Briefe, Manuskripte, Einladungskarten, Entwurfsskizzen, Fotos, Booklets und Aufkleber bilden das von Marzona selbst konzipierte und arrangierte Herzstück dieses gigantischen Unterfangens, alle Ismen und Avantgarden des 20. Jahrhunderts in ihren Nebenprodukten und Ephemera lebendig werden zu lassen. Hierarchielos, interdisziplinär, gattungsübergreifend und global vernetzen sich die Archivalien mit weiteren 8000 Kunstwerken, Möbeln und Designobjekten.

Minimalismus im Inneren trifft auf opulente Fassade

Hinzu kommen 10.300 Plakate, 3800 audiovisuelle Medien, 190.000 Monografien und Zeitschriften. Sie lassen ein Hybrid aus Archiv, Museum, Bibliothek, Forschungs- und Kulturzentrum entstehen. Zusammen bilden sie eine Art Perpetuum mobile: Es hält den inneren Widerspruch zwischen dem zukunftsweisenden Anspruch der Avantgarden und dem bewahrenden Auftrag des Archivs in Balance und ständiger Bewegung.

Dass Gegensätze sich nicht ausschließen, sondern ergänzen und befruchten können, wird schon im Umbau des repräsentativen Barockbaus am Fuß der Augustbrücke sichtbar. Das spanisch-deutsche Architekturbüro Nieto Sobejano Arquitectos hat dem entkernten Barockbau einen schwebenden Kubus aus Sichtbeton für das Archiv eingefügt, das von Freiflächen zur flexiblen Nutzung für öffentliche Veranstaltungen, Ausstellungen, Workshops und Konferenzen umgeben ist. Die verbindende Wendeltreppe schafft einen reizvollen Blickfang für die 2000 Quadratmeter Nutzfläche, die mit ihrem puristischen Minimalismus den schönsten Kontrast zur barocken Fassade bildet.

Das Archiv Archiv der Avantgarden – Egidio Marzona, Blockhaus, Große Meißner Straße 19, Dresden. Der Katalog „Archiv der Träume. Der surrealistische Impuls“ ist bei Spektor Books erschienen und kostet 36 Euro.

Mit dieser weltweit einzigartigen Institution wird buchstäblich ein Traum wahr. Denn die erste Ausstellung „Archiv der Träume“ widmet sich hundert Jahre nach dem surrealistischen Manifest von André Breton dem „surrealistischen Impuls“, der in alle nachfolgenden Avantgardebewegungen wie Dada, Cobra, Fluxus und Pop-Art ausgestrahlt hat. Mit rund 300 Exponaten spiegelt das Traumprojekt die Fantasien und Sehnsüchte, ebenso wie die Albträume der Kunstschaffenden wider.

Im gleichberechtigten Nebeneinander von Kunstwerken, Dokumenten, Filmen und Publikationen lassen sich überall Querverbindungen entdecken, die den Surrealismus als methodisches Modell für das Archiv der Avantgarden verstehen lassen. Duchamps’ „Boîte en Valise“, ein handlich im Koffer versammeltes Miniaturmuseum der eigenen Hauptwerke, bildet einen Höhepunkt und die Synthese von Archiv und Avantgarde.

Wie sehr sich avantgardistische Zukunftsvisionen mit historischem Bewusstsein, ebenso wie spielerische mit systematischen Elementen verzahnen lassen, wird auch in künstlerischen Interventionen, digitalen Forschungsprojekten und architektonischen Recherchemodulen sichtbar.

So hat der mexikanische Künstler Erick Beltrán mit seinen 22 grafisch gestalteten Paneelen oberhalb der Handbibliothek einen Begriffsapparat geschaffen, der mit Schlüsselbegriffen wie „Mythos“ oder „Migrant“ die Vernetzungsstruktur in der unendlichen Vielfalt kombinatorischer Möglichkeiten aufzeigt.

Egidio Marzona in seinem Archiv der Avantgarden des 20. Jahrhunderts. © WIR SIND AVANTGARDE

Wie ein lebendiger Organismus entwickelt sich auch das „Oral History Projekt“, das bereits 120 Gespräche mit wichtigen Protagonisten und Wegbegleitern von Marzona filmisch aufgezeichnet hat und über eine eigene Website zugänglich macht. Selbst die Gastronomie wird mit der Pop-Up Bar 451gradfahrenheit und dem historische K67 Kiosk vor dem Gebäude zu einem flexiblen Element der Begegnung.

In Berlin müssen sich die Staatlichen Museen zu Berlin, wo sich Marzonas Sammlung der Minimal Art und Konzeptkunst durch Verkauf 2002 und weitere Schenkungen 2014 auf Nationalgalerie, Kupferstichkabinett, Kunstbibliothek verteilt, nun die Frage gefallen lassen, warum das Archiv der Avantgarden nach Dresden abgewandert ist. Offenbar konnte und wollte Berlin nicht mit dem repräsentativen Standort und der finanziellen wie personellen Ausstattung in Dresden konkurrieren.

Das große Engagement der sächsischen Landeshauptstadt für Berliner Privatsammlungen ist im Fall der Sammlung Hoffmann allerdings nicht eingelöst worden. Im Herbst 2023 hat Erika Hoffmann aus Mangel an Lagermöglichkeiten den Schenkungsvertrag mit den Staatlichen Kunstsammlungen Dresden aufgelöst, die sich nun mit zehn Prozent der Sammlung begnügen müssen. Kooperationen zwischen Berlin und Dresden sollen jedoch die gewachsenen Verbindungen der Sammlungen Hoffmann und Marzona aufrechterhalten.

Der einzigartige Zugewinn, den die Schenkung Egidio Marzonas für Dresden bedeutet, ist auch mit der Erinnerung an dessen kurz vor der Eröffnung verstorbenen Sohn Daniel Marzona verbunden, der sich im Beirat intensiv für die visionäre Idee seines Vaters engagiert hat. Beiden verdankt sich, was sich auf die enthusiastisch-dadaistische Kurzformel bringen lässt: ADADADADAISTDA!