Eigensinniger Zeitbeobachter Moritz Rinke erhält den Ben Witter Preis 2024

Der Ben Witter Preis geht 2024 an den in Berlin lebenden Dramatiker, Romancier und Journalisten Moritz Rinke. 1967 in Worpswede geboren, arbeitete Rinke in den Neunzigerjahren als Redakteur des Berliner Tagesspiegel, dem er bis heute als freier Autor nahesteht. Die Jury der Ben Witter Stiftung ehrt damit „einen eigensinnigen Zeitbeobachter, dem es in seinen Interventionen immer wieder gelingt, inmitten einer kreischenden Medienwelt der leisen Stimme der Vernunft Gehör zu verschaffen“. Rinke verbinde, so die Jury weiter, „den historisch geschärften Blick auf die Gegenwart mit einer poetisch federnden Sprache, die stets auch dem Spielerischen und der Improvisation Raum lässt. Als subtiler Aufklärer und moderner Moralist schildert er, nicht ohne gelassene Ironie, die Deformationen und die Zumutungen des Absurden in unserem Leben.“

Über den Journalismus hinaus wurde Rinke ab dem Jahr 2000 mit Theaterstücken, wie der „Republik Vineta“ bekannt. Sein viel beachtetes Romandebüt „Der Mann, der durch das Jahrhundert fiel“, erschien 2010. Seine neuesten journalistischen Arbeiten bündelte 2023 der Band „Unser kompliziertes Leben“.

Der Ben Witter Preis wurde von dem Hamburger Journalisten und Schriftsteller Ben Witter (1920-1993) gestiftet und 1995 erstmals verliehen. Die Jury bilden Aloys Behler, Matthies van Eendenburg, Benedikt Erenz und Annegret Schult. Zu den bisherigen Preisträgerinnen und Preisträgern gehören Gabriele Goettle, Georg Stefan Troller, Willi Winkler, Axel Hacke, Teresa Präauer und Elsemarie Maletzke, die 2023 ausgezeichnet wurde.

Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert und wird am 23. September im Literaturhaus Hamburg verliehen. (TSP)