Ein kulturpolitisches Trauerspiel Anmerkungen zum „Karlsruher Skizzenbuch“ von Caspar David Friedrich

Das Karlsruher Skizzenbuch aus dem Jahr 1804 misst nicht mehr als zwölf mal 18 Zentimeter. Es hat 33 Seiten, ist unvollständig und das einzige noch in privatem Besitz befindliche von insgesamt sechs Skizzenbüchern von Capar David Friedrich. Ein Exemplar befindet sich im Museum in Dresden, vier weitere sind in Oslo.