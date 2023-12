Ein Leben für Musik und Gleichberechtigung Erinnerungen der Komponistin und Suffragette Ethel Smyth

Ethel Smyth war eine Pionierin, wenn nicht Revolutionärin im späten Viktorianismus und das in zweierlei Hinsicht: Zum einen komponierte sie Sonaten, Quartette, Sinfonien, Messen und Opern, zum anderen kämpfte sie Seite an Seite mit der legendären Feministin Emmeline Pankhurst für das Frauenwahlrecht. Suffragetten gab es einige in jener Zeit, eine Frau aber, die ihr Leben der Musik verschrieb und allen Widerständen zum Trotz Komponistin wurde, das war ein Alleinstellungsmerkmal.