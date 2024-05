Ein Problemfall namens Freiberg Eine sächsische Stadt zwischen Osttradition und Westansprüchen

Seit Mai 2020 versammeln sich in der Freiberger Innenstadt „Montagsspaziergänger“. Demonstrierten in der Hochzeit über 2000 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen, sind es nun, an einem kalten, verregneten Montag im Dezember 2023, etwa 100 Personen, die nach einer Kundgebung der AfD-Bundestagsabgeordneten Carolin Bachmann durch die Stadt ziehen.

Bachmann hat zuvor die Tradition der Spaziergänge als „Widerstand“ gegen die „Vasallen der Pharmaindustrie und Vasallen der USA“ beschworen und gefordert: „Die Ampel muss weg!“ Sie nennt die Regierung „linksgrüne Deutschlandhasser“ und kündigt an, bei einem Wahlsieg der AfD den Verfassungsschutz, der die gesamte Partei jüngst als „Verdachtsfall“ eingestuft hat, auf „demokratische Grundlagen“ zu stellen.

Eine zweite Gruppe, etwa 20 Personen der vom sächsischen Landesamt für Verfassungsschutz als „erwiesen extremistisch“ eingestuften „Freien Sachsen“, zieht zeitgleich auf eigene Rechnung durch die Straßen. Am Ende singen alle gemeinsam das Steigerlied, die inoffizielle Hymne nicht nur dieser Bergbauregion.

Zwischen Pegida-Aufmärschen und Asylanten-Jagd

Seit 2015 steckt die im Erzgebirgsvorland gelegene Stadt Freiberg in einer topografischen Klammer zwischen Pegida-Aufmärschen in Dresden und Asylanten-Jagd in Chemnitz. In Freiberg selbst mussten im Oktober 2015 etwa 200 Polizisten 400 Asylgegner in Schach halten, um ankommende Flüchtlinge zu schützen.

Freiberger Idyll. Blick von der Alte Elisabeth, einer historischen Schachtanlage, auf die Altstadt mit ihren Türmen. © imago images/Sylvio Dittrich

Während der Corona-Pandemie und des Ukraine-Kriegs hat sich dieses Bild verfestigt und medial vervielfältigt. Aus der Berliner Distanz scheint sich die Einwohnerschaft der Erzgebirgsregion aus Impfgegnern und Putin-Verstehern zusammenzusetzen. Die an den Prognosen für die Landtagswahl im September ablesbaren AfD-Sympathien werden schnell en bloc zu Neonazi-Umtrieben, die Kritik an der gegenwärtigen bundesdeutschen Demokratie zu Demokratiekritik tout court hochgerechnet.

Eine verbreitete westdeutsche Reaktion auf diese ostdeutsche Gemengelage ist Unverständnis. Reflexhaft wird bestenfalls eine vermeintliche Deformierung ehemaliger DDR-Bürger durch 40 Jahre Diktatur zurate gezogen. Was bleibt, ist Entsetzen: Drei Jahrzehnte habe der Westen Transferleistungen in den Osten gepumpt – „und nun wählen sie Nazis“.

Die gegenwärtige mentale und politische Verfasstheit dieser Region muss man für beunruhigend halten. Für unerklärlich halten darf man sie nicht. Sie resultiert aus einer Verschränkung des industriellen Strukturwandels mit den sozialen Transformationen infolge der Wiedervereinigung – und das unter den Bedingungen der regionalen Bergbaukultur.

Während großformatige ökonomische, zeitgeschichtliche oder demografische Argumente zum standardisierten Deutungsrepertoire der Wiedervereinigungsverwerfungen zählen, sind regionale Aspekte unterbelichtet. Doch genau sie dürften dem Verständnis der Erzgebirgsregion auf die Sprünge helfen.

Verwerfungen der Wiedervereinigung

Schon bevor die Bezirke der DDR am 3. Oktober 1990 zu Bundesländern wurden, waren im Freistaat Sachsen zahlreiche Fahnen in den Landesfarben weiß und grün zu sehen. Ein regional bestimmtes Selbstbild, das bis weit vor 1945 zurückreichte, war offenbar intakt. In Sachsen konturiert es sich seit Jahrhunderten an Animositäten zu Preußen: „Sachsens Glanz und Preußens Gloria“. Diese Frontstellung ließ sich in der DDR leicht aktualisieren und gegen die politischen, wirtschaftlichen und alltagskulturellen Zumutungen des sozialistischen Berliner Zentralstaats wenden.

Im Fall der Stadt Freiberg heißt der Rekurs aufs Regionale Rekurs auf Bergbaukultur. Diese Kultur ist kein pittoreskes Lokalkolorit, nichts Museales. Sie ist im Alltag präsent und prägt ihn. Man wächst hier auf zwischen Halden und Huthäusern, Schachtgebäuden, Stollnmundlöchern und Erzwäschen. Der Studentenklub heißt Füllort. Zweimal täglich spielt ein Glockenspiel aus Meißener Porzellan im Turm des Rathauses das Steigerlied.

Nicht nur Apotheke und Buchhandlung heißen „Glück auf!“, man hört den Bergmannsgruß oft auf der Straße. Vor 1989 ersetzten viele Lehrer den Gruß der Freien Deutschen Jugend „Freundschaft!“ mit „Glück auf!“ Die regionale Sprachregelung gegen staatliche Vorgaben aufzubieten, war eine Geste der demonstrativen Distanz, wenn nicht des Widerspruchs.

Der Bergmannsgruß in Freiberg © imago stock&people

Seit 2019 ist Freiberg zentraler Bestandteil des UNESCO-Welterbes Montanregion Erzgebirge/Krušnohoří. Die Tourismusbehörde der „Silberstadt“ wirbt mit Fahrradtouren und Wanderungen durch Bergbaulandschaften, Untertagebefahrungen in einem Lehr- und Besucherbergwerk, Bergparaden, einem Bergstadtfest.

Dazu kommt die Weihnachtskultur mit Christmarkt, riesiger Pyramide, Schwibbögen und Räuchermännern – alles im Zeichen des Bergbaus, wie die verwendeten Werkzeuge und Trachten signalisieren. Der parteilose Oberbürgermeister Sven Krüger ist auf dem offiziellen Foto der Stadt in Bergmannskleidung zu sehen, seine Krawatte zieren Schlegel und Eisen.

Die einst aus dem Silberbergbau erwachsene ökonomische Potenz ist noch sichtbar: Auf dem Marktplatz steht ein Denkmal des Stadtgründers Otto der Reiche. Der Wettiner hatte Bergbaufreiheit gewährt – „Wo ein Mann Erz suchen will, mag er es zu recht tun.“ – und damit den wirtschaftlichen Aufstieg entschieden befördert. Diese Geschichte gehört zum Freiberger local knowledge, leitet sich der Name der Stadt doch aus ihr ab.

Und weiterhin „Glück auf“. Bergmännische Aufwartung auf dem Schlossplatz Traditionelle Berg- und Hüttenparade in Freiberg. © IMAGO/Sylvio Dittrich

Zudem erfährt die Gründungserzählung, der zufolge im Jahr 1168 im Waldhufendorf Christiansdorf von Fuhrleuten aus dem Harz Silber gefunden wurde, seit einigen Jahren populäre Konjunktur. In 5 Bänden hat die Schriftstellerin Sabine Ebert ein historisches Breitwandgemälde entworfen, in dessen Zentrum eine mittelalterliche Hebamme im Bestsellermodus agiert. 2,5 Millionen Käufer sollen diese Bücher gefunden haben.

Zinkblende, Silberglanz, Schwefelkies

Bleiglanz, Zinkblende, Silberglanz, Schwefelkies, Arsenkies – das sind die wichtigsten Freiberger Minerale. 1913 wurde der Erzbergbau erstmals stillgelegt, 1937 von den Nationalsozialisten zur Ausstattung ihrer Rüstungsindustrie wieder aufgenommen, 1969 endgültig eingestellt. Einen ersten Strukturwandel vom Bergbau hin zur Konzentration auf das Hüttenwesen hat die Stadt ohne massive Brüche bewerkstelligt. Dazu trug auch der wichtigste Bestandteil des montanen Portfolios bei: die 1765 gegründete Bergakademie.

Der romantische Dichter und Bergassessor Friedrich von Hardenberg alias Novalis aber stand als Beobachter wie Akteur im Zentrum einer menschheitsgeschichtlich entscheidenden Energiewende, die den Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort Freiberg noch heute prägt: 1797 war er nach Freiberg gekommen, um Geologie und Mineralienkunde zu studieren. Sein Interesse galt jedoch auch „Gebirgsuntersuchungen auf Erdkohlen“ – Braun- und Steinkohle als Ersatz für die nicht schnell genug nachwachsenden Wälder. Brennstoff der Industrialisierung.

Welterbe-Panorama. Die Freiberger Altstadt steht unter Denkmalschutz und gehört seit dem Sommer 2019 zum UNESCO Weltkulturerbe Montanregion Erzgebirge/Krusnohori. © imago images / Rainer Weisflog

Damit markiert Novalis nicht nur einen Startschuss in die fossile Moderne, sondern auch den Ausgangspunkt der heutigen Profilierung der Bergakademie als „Ressourcenuniversität“, die sich einer politisch und kulturell geforderten nachhaltigen Energiewirtschaft widmet.

Seit der Wiedervereinigung und der Umwandlung in eine Technische Universität ist die Bergakademie größter Arbeitgeber der Stadt. Das Drittmittelaufkommen ist höchst akzeptabel, Unternehmensgründungen sind strukturell verankert, es gibt etliche leistungsfähige Firmen. Mit Blick auf seine ökonomische Dimension scheint der Strukturwandel vom Berg- und Hüttenwesen zu Hoch- und Zukunftstechnologien eine Erfolgsgeschichte – beinahe jedenfalls.

Im Frühjahr 2024 kündigte der schweizerische Hersteller von Solarmodulen und Solarzellen Meyer Burger die Schließung seines Freiberger Standorts an. Der staatlich massiv geförderten Konkurrenz aus China sei man in Deutschland wegen der vom FDP-Finanzminister verweigerten Subventionen nicht gewachsen. 500 Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel.

Nicht nur in ökonomischer, sondern auch in kultureller Hinsicht ist der Vorgang symptomatisch: Wieder einmal wird eine Berliner Entscheidung gegen die Region gefällt. Längst glaubt man sich hier nicht mehr nur übergangen, sondern willentlich abgekoppelt. Diese Empfindung speist sich aus einer langen Reihe von Erfahrungen. Denn die den industriellen Strukturwandel überlagernde soziale Transformation infolge der Wiedervereinigung ist krachend gescheitert.

Die „nachholende Revolution“, von der Jürgen Habermas schon 1990 gesprochen hatte, bedeutete für den Osten meist, auf normativen Weststandard gehievt zu werden. Die Umwandlung der Bergakademie von einer DDR-Hochschule zur gesamtdeutschen Technischen Universität war erkauft durch eine umfassende Abwicklung.

Nach dem Sächsischen Hochschulerneuerungsgesetz wurden zunächst alle Professoren abberufen. Das in der DDR begründete Fach Ingenieurökonomie wurde durch einen allgemeinen BWL-Studiengang nach westlichem Vorbild ersetzt – Freiberg schien seine Alleinstellungsmerkmale aufzugeben.

Ostdeutsche Institutionen, freigekämpft

Dieses Vorgehen illustriert die Befunde des Soziologen Steffen Mau, denen zufolge Anfang der 1990er Jahre eine „Modernisierung“ Ostdeutschlands auf Ebene der Institutionen stattfand, ohne dass man lokale Strukturen und Mentalitäten in Rechnung gestellt hätte. Dass die gerade freigekämpften ostdeutschen Institutionen – von Hochschulen bis zu Gerichten – im Rahmen eines umfassenden Elitenaustauschs von Westdeutschen gekapert wurden, ist bis heute ein Grund für die Distanz auch Freiberger Spaziergänger zu diesen Institutionen.

Da die öffentlich-rechtlichen Medien dieselbe Skepsis auf sich ziehen, wurden sie, insbesondere während der Corona-Pandemie, von ihren Nutzern zunehmend durch soziale Medien ersetzt – mit Folgen für private Ansichten und politische Bildung.

Mitgestaltung der aus ihren Arbeitszusammenhängen gefallenen Mitglieder einer vormals „arbeiterlich“ (Wolfgang Engler) strukturierten Gesellschaft war oft weder gefragt noch möglich, Selbstwertverlust eine Folge. Beim Versuch, sich selbst in Wert zu setzen, hilft das Festhalten am Regionalen.

Das Bayern des Ostens

Es kann sich, in der Formulierung der Historikerin Simone Lässig, auf den „historischen Topos des gewerbefleißigen, erfindungsreichen und kulturvollen Sachsen“ stützen. Eine Art „Sonderbewusstsein“ als in seinen Leistungen und Traditionen unter Wert geschlagenes „Bayern des Ostens“ ist weit verbreitet. Der langjährige Ministerpräsident Kurt Biedenkopf (1990-2002) hat die sächsischen Kränkungen oder Phantom-Kränkungen klar erkannt und den Regionalpatriotismus befeuert.

Selbstvergewisserung verheißt aber auch – nur auf den ersten Blick verblüffend – das Nationale. Sehr plausibel hat Steffen Mau begründet, wie die DDR aus Misstrauen in die eigene Doktrin des proletarischen Internationalismus zwecks Identitätskonstruktion auf die nationale Erzählung setzte. Sie hat dem in der Selbstbeschreibung „ersten sozialistischen Arbeiter- und Bauernstaat auf deutschem Boden“ eine „nationale Schlagseite“ verliehen.

Im Unterschied zur Bundesrepublik war das Nationale in der DDR nie desavouiert, hatte der Staat doch angeblich das Erbe des antifaschistischen, also ‚guten‘ Nationalen angetreten. Insofern hat die DDR den AfD-Erfolgen tatsächlich Vorschub geleistet.

Euphorisierende Erfahrungen

Schon früh hat der Soziologe Dirk Baecker ein ostdeutsches „Kontingenzbewusstsein“ ausgemacht. Tatsächlich haben viele Ostdeutsche die euphorisierende Erfahrung gemacht, einem durchaus wehrhaften Staat auf der Straße die Stirn zu bieten und seine Regierung zu stürzen: Der Osten hat dem Westen eine Revolution voraus. Und: Die Bürgerrechtsbewegung formierte sich nicht zuerst in Mecklenburg-Vorpommern oder Brandenburg, erste Montagsdemonstrationen fanden vielmehr in Plauen statt, dann in Leipzig.

Auf das Hochgefühl folgte nach der Wiedervereinigung die Ohnmacht – die Fallhöhe war außerordentlich groß. Doch an die Euphorie der Selbstermächtigung knüpften AfD-Slogans schon zur Landtagswahl 2019 an. Mit „Vollende die Wende“ oder „Wir sind Volk – damals wie heute“ suggeriert die Partei eine Parallelisierung von Bundesrepublik und DDR. Während der Gedanke, dass etwas grundsätzlich anders sein könnte als es ist, im Westen vergleichsweise wenig beheimatet ist, muss man dem Osten ein ausgeprägtes Kontingenzbewusstsein attestieren.

Dieses Bewusstsein besitzt in Montanregionen möglicherweise eine besondere Ausprägung. Noch im 20. Jahrhundert waren Bergleute oft Glücksumständen wie der Mächtigkeit und Länge eines Erzganges ausgeliefert. Wohlstand war abhängig von der Förderung. Die Erfahrung der Wechselhaftigkeit, der Glücks- wie Unglücksfälle war existentiell. Zudem verband sich die Arbeit im Bergbau auch lange nach der Industriellen Revolution mit dem Nimbus von ‚Körperlichkeit‘, ‚Härte‘, ‚schlechter Entlohnung‘. Sie hat in diesen Regionen ein festes soziales Band geknüpft.

Westliches Schulterzucken

Im Erzgebirge wird es verstärkt durch die nachwirkende Homogenität der DDR-Gesellschaft und zementiert durch westliches Schulterzucken angesichts des abrupten Abbruchs fast aller sozialen Routinen nach dem Herbst 1989. Der mit Ressentiments aufgeladene Ausschluss von Fremdem ist die andere Seite eines traditionsreichen, seit drei Jahrzehnten aber forcierten „kulturellen Ethnozentrismus“ (Simone Lässig).

Montagsspaziergänge in verschiedenen ostdeutschen Städten vereinen abgekoppelte Erfahrungsgemeinschaften. Sie sind „Kapseln“, die mit ihren Umgebungen nicht mehr kommunizieren. Statt des entsetzten Abwendens oder Verbotsfantasien braucht es jedoch genau diese Kommunikation. Andernfalls könnten die Montage auf Dauer gestellt werden.