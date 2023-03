Eine nagelneue Operette Hopfen und Malz an der Havel

Wo gibt‘s denn sowas? Eine nagelneue Operette! Ist das nicht ein Genre von gestern, vor Jahrzehnten schon abgelöst durch das Musical? Nun ja, der 1974 geborene Daniel Behle, nicht nur höchst erfolgreich als Tenor, sondern auch noch studierter Posaunist und Komponist, hatte es sich in den Kopf gesetzt, doch noch eine Operette herauszubringen, als post scriptum gewissermaßen.

Er tat sich mit dem Schriftsteller Alain Claude Sulzer zusammen – und heraus kam „Hopfen und Malz“, eine Posse mit Musik über einen ebenso fiktiven wie verrückten norddeutschen Briekrieg. Ein Stück, dem es weder um Dekonstruktion der Kunstform geht noch um einen ironisch-distanzierten Blick darauf. Sondern das schlicht und ergreifend Spaß am gesungenen Klamauk hat.

Das Stück Die Operette „Hopfen und Malz“ von Daniel Behle und Alain Claude Sulzer ist im Theater von Brandenburg noch am 11. und 12. März zu erleben. Im Rahmen des „Operettenfrühlings an der Havel“ wird dort am 14. März ein Stück über die legendäre Bühnendiva Fritzi Massary uraufgeführt. Bereits am 25. März kommt im Landestheater Neustrelitz eine weitere Inszenierung von „Hopfen und Malz“ heraus, in der Regie von Rolf Heim, musikalische Leitung: Daniel Klein.

Gutmütig-jovial ist der Humor von Alain Claude Sulzers Versen: Da reimt sich Biwak auf Zwieback, wenn die Protagonistin darüber nachdenkt, wie sie sich für einen Schlechtwettereinbruch auf der Hochgebirgswanderung vorbereiten kann. Und da seufzt ein liebeskranker Holländer verzweifelt „Es geht alles die Gracht runter“.

Das Libretto legt so viele verschiedene Handlungsfäden aus, dass man daraus problemlos einen dicken Zopf flechten könnte: Einerseits geht es um einen Gerstensaft-Wettbewerb zwischen den konkurrierenden Nordsee-Dörfern Ölsum und Meersum, der mithilfe eines mitternächtlichen Voodoo-Zaubers in der Wolfsbucht regelwidrig zugunsten von Max Fisch entschieden wird.

Zwei verirrte Pilger

Andererseits treten die beiden vom Jakobsweg abgekommenen Pilger Klaus und Klaus auf, von denen der eine - wegen der Verwechslungsgefahr - Ischias genannt wird, während der andere eine so parsifaleske Naivität an den Tag legt, dass er zum „sagenhaften Anzapfer“ taugt. Ohne einen sündenfreien Mitmenschen nämlich kann das Freibier nicht fließen.

Es geht in den zweieihalb Aufführungsstunden auch noch um einen verlorenen Sohn und eine enttäuschte Männerfreundschaft, um einen Mönch im protestantischen Norden, um den Antagonismus von Wasser- und Berg-Typen. Außerdem gibt es singende Deichschafe und Geisterbayern. In der rustikal-eleganten Low-Budget-Ausstattung von Walter Schütze sieht das ganze szenische Kuddelmuddel zum Glück weniger wüst zusammengemixt aus als es sich anhört.

Singende Deichschafe

Angemessen boulevardkomödiantisch hat Jasmin Solfaghari ihre Inszenierung angelegt. Die kommt vom koproduzierenden Eduard-von-Winterstein-Theater aus Annaberg-Buchholz, wo im Januar die Uraufführung stattfand. In Brandenburg eröffnet „Hopfen und Malz“ jetzt den „Operettenfrühling an der Havel“, in einer eigenen, äußerst spielfreudigen Besetzung, die der neue Intendant Alexander Busche zusammengestellt hat.

Herzallerliebst sind Natalia Baldus und Sotiris Charalampous als Landratten-Liebespaar. Rory Green gelingen als Mönch Theophil ein paar göttliche Glanzlichter, Jakob Nistler erspielt sich die Publikumsgunst mit Tenorbuffo-Drolligkeit, Mirka Wagner räumt als resolute Letty ab - und aus dem Orchestergraben steuert Dirigent Thoas Rösner kunterbunte Klangfarben bei.

Denn Daniel Behle hat für seine Partitur intensiv in die Musikgeschichte hineingehorcht, streut lässig Opernzitate ein – genial „Di quella birra!“ auf die Melodie der Cabaletta aus Verdis „Trovatore“ - und kann mühelos zwischen dem Sound der Operettenkönige Strauß, Lincke und Benatzky hin und her switchen.

Ja, er verpulvert seine eingängigen Melodie-Einfälle so verschwenderisch, dass die Mahnung zum Maßhalten auch ihn einschließen könnte, die „Mama Cervisia“ zum Finale mit hochdramatischem Sopran ans Volk richtet. Im Kostüm der Allegorie steckt dabei die Mutter des Komponisten, Renate Behle, selbst über Jahrzehnte erfolgreich auf den Bühnen der Welt. Bei der bierseligen Bühnengemeinschaft allerdings verlacht ihre Mahnung. Nur die ganze Maß sorgt eben für den vollen Spaß.

