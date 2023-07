Eine Puppe wird politisch Warner Bros. bezieht Stellung nach Verbot des „Barbie“-Films in Vietnam

Nach dem Verbot des mit Spannung erwarteten „Barbie“-Films in Vietnam wegen einer umstrittenen Weltkarte hat sich das US-Filmstudio Warner Bros. zu Wort gemeldet.

Warum soll „Barbie“ in Vietnam verboten werden?

In dem Streifen ist nach Meinung der Behörden in Hanoi die sogenannte Neun-Striche-Linie zu sehen, mit der China auf Landkarten seit Jahrzehnten Ansprüche auf weite Teile des Südchinesischen Meeres erhebt.

Allerdings beanspruchen dort auch andere Länder Gebiete - wie Vietnam, die Philippinen oder Malaysia.

Der Nationale Filmbewertungsrat beschloss deshalb vor wenigen Tagen, dass „Barbie“ in dem südostasiatischen Land nicht in die Kinos kommen wird. Auf den Philippinen prüfen die Behörden ebenfalls ein mögliches Verbot aus dem gleichen Grund.

Was ist die Neun-Striche-Linie? Mit dem Begriff Neun-Strich-Linie (engl. „nine-dash line“) wird ein Liniensegment bezeichnet, das auf Landkarten die Gebietsansprüche Chinas im Südchinesischen Meer anzeigt. Das umstrittene Gebiet im Südchinesischen Meer umfasst: die Paracel-Inseln

von denen die größte die von China kontrollierte (Taiping Dao) ist. die Pratas-Insel (auch Dongsha-Inseln)

(auch Dongsha-Inseln) die Vereker-Bänke

die Macclesfield-Bank

das Scarborough Riff

Wie reagiert Warner-Bros. auf die Anschuldigungen?

„Die Karte in Barbieland ist eine kindliche Buntstiftzeichnung“, sagte ein Warner-Bros.-Sprecher jetzt dem Branchenmagazin „Variety“. „Die Kritzeleien stellen Barbies fiktive Reise von Barbieland in die „reale Welt“ dar. Es war nicht beabsichtigt, irgendeine Aussage zu machen.“

Die Weltkarte sei völlig „cartoonhaft“ und „unrealistisch“, schrieb auch der „Toronto Star“ in einem Kommentar. „Wo ist Kontinentaleuropa? Neuseeland? Was stellen die Segelboote dar? Ist das eine Narrenkrone auf Island?“, fragte das Blatt ironisch.

„Barbie“ nicht der erste verbotene Film in Vietnam

Vietnam hat in der Vergangenheit bereits mehrmals Filme verboten, weil darin die „Neun-Striche-Linie“ vorkam.

Im vergangenen Jahr wurde der Abenteuer-Actionfilm „Uncharted“ mit Tom Holland aus dem Programm genommen. 2021 wurden acht Episoden der Netflix-Serie „Pine Gap“ von den Bildschirmen verbannt.

Worum geht es im „Barbie“-Film?

„Barbie“ mit Margot Robbie und Ryan Gosling in den Hauptrollen erzählt die Geschichte der Puppen Barbie und Ken, die in der bunten und scheinbar perfekten Welt von Barbieland glücklich sind.

Doch dann werden sie in die echte Welt versetzt - was viele turbulente Folgen hat. Es handelt sich um die erste Verfilmung mit realen Schauspielern. In Deutschland ist „Barbie“ ab dem 20. Juli zu sehen. (dpa)