Einfach ausrasten Ein großer Abend mit Santtu-Matias Rouvali, Vadim Gluzman und dem DSO

Die Welt da draußen sei kein perfekter Ort, sagt der Solist. Aber hier drinnen, im großen Saal der Philharmonie, ist sie es gerade eben gewesen, fünfunddreißig selige Tschaikowskyminuten lang. Bevor Vadim Gluzman nun seine Stradivari noch einmal wieder ans Kinn nimmt, wird er kurz persönlich: Er sei, sagt er, geboren in der Ukraine, aufgewachsen in Israel. Die Zugabe, die er für uns spielt – eine Serenade von Valentin Silvestrov – verwandelt sich in eine intensive Gedenkminute, im Andenken an Tausende von Toten.