Elektro-Jazz Glutfelder mit Metereoriteneinschlag

Drums und Keyboards allein auf weiter Flur: Da kommt die Freundschaft, die sich in größeren Bands entspannt pflegen lässt, manchmal schnell an ihre Grenzen. Zu verschieden sind die Klangmassen, die sich hier miteinander arrangieren müssen. Und doch hat gerade dieses Duo-Habitat in den letzten Jahren enormen Zulauf bekommen.

Mark Giuliana und Brad Mehldau entfachen in Mehliana zwischen Drum’n’Bass-Patterns und Synthesizer-Schluchten retrofuturistische Feuer. JD Beck und Domi wuseln durch ein Fusion-Terrain, das ihrem jungen Publikum oft die allererste Begegnung mit so etwas wie Jazz vermittelt. Und Fabian Rösch und Marie Krüttli gehen in Dragon Life auf einen psychedelisch anmutenden elektronischen Trip.

Mit dem Schlagzeuger Christian Lillinger und dem Pianisten Elias Stemeseder verzahnen nun zwei zentrale Gestalten der Berliner Szene ihre Welten – auch als Produzenten, die hier Material für künftige Projekte in unterschiedlichen Konstellationen sammeln. „Penumbra“ (Halbschatten), erschienen auf Lillingers eigenem Label Plaist, vereint elf Stücke, die sich eher als schroffe musikalische Umgebungen beschreiben lassen denn als abgeschlossene Strukturen: Glutfelder mit Meteoriteneinschlag, umschwirrt von Sternenstaub.

So kalt und abweisend sie überwiegend anmuten, soviel hitzige Anziehungskraft hat ihr nervös zuckendes Innenleben zugleich. Lillingers vielfach zerhäckselte Grooves treffen in einem elektronisch aufwendig nachbearbeiteten Kosmos, der kaum noch verrät, dass hier nur zwei Menschen am Werk sind, auf Stemeseders verzerrtes Spinett und sinistre Basslinien.

Dass die beiden dabei auch einer unters Vergrößerungsglas gelegten Tradition des barocken Basso continuo huldigen, muss aber wohl auch der aufmerksamste Hörer zuerst gelesen haben: In Ermangelung aller Themen, die diesem sinistren Generalbass Paroli bieten, würde man von alleine nie darauf kommen. (dotz)

Elias Stemeseder & Christian Lillinger: Penumbra (Plaist), via plaist-music.com oder plaist.bandcamp.com

