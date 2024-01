Elias Hirschls Roman „Content“ Threads füttern, Literatur für die ChatGPT-Generation produzieren

„Nummer 7 wird dich zum Weinen bringen“ – diesen oder einen vergleichbar clickbaittauglichen Satz lernt die namenlose Ich-Erzählerin in Elias Hirschls neuem Roman „Content“ in all ihren Listen-Artikeln unterzubringen. Egal, ob sie „die 15 lustigsten Sportunfälle“ oder „die Top 10 Dinge, um sie vor dem Weltuntergang noch ein letztes Mal zu machen“ zusammenstellt – Hauptsache, die Lesenden bleiben bis zum Ende bei der Stange.