„Empowerment“-Ausstellung in Wolfsburg Kunst kommt von Körper

Sie trägt weiße Pumps, sonst nichts, und stemmt sich gegen die Marmorsäule des Tweed Court House in New York. Darunter liegt ein Massengrab für Sklaven. „White Shoes“ heißt die Fotoarbeit von Nora Faustine, in der sie sich gegen die Unsichtbarkeit der amerikanischen Rassismus-Geschichte zur Wehr setzt und ihren Körper ins Spiel bringt. Gleich vis-à-vis wartet „Snow White“, Berni Searles ikonisches Video. Die Künstlerin lässt Mehl und Wasser auf ihre nackte Haut rieseln, sie knetet Brotteig daraus. Frauenarbeit, Ausbeutung, schwarze Identität, der schikanierte Körper, seine stolze Zurschaustellung – all das spielt eine Rolle.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden