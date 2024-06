„Endgame 24“ im Gorki Theater Eine krude Zuschreibung jagt die nächste

Es gibt ja Theaterabende, die mit einer richtig klugen Erkenntnis einsteigen. Juri Sternburgs Stück „Endgame 24“ im Studio des Berliner Maxim Gorki Theaters ist sogar so schlau, dass es messerscharf sein eigenes Dilemma auf den Punkt bringt: Was tun, wenn man ein Bestandteil des „offiziellen Kunst- und Kulturprogramms zur UEFA Euro 2024“ ist, aber mit dem im Theater für dieses Segment vorgesehenen Klassiker – wir öffnen der Fangemeinde die Augen und kritisieren das „System Fußball“ als korrupt, kapitalistisch, sexistisch und so weiter – niemanden hinter dem Ofen hervorlocken kann?